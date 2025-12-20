快訊

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

南西誠品成煉獄！民眾獻花卡片：望凶手十八層地獄永恆燃燒

這類場所最危險！隨機攻擊釀恐慌 江啟臣示警嚴防人潮聚集地點

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
江啟臣上午出席豐原南陽國小80周年校慶時表示，這起攻擊事件已經造成了社會的恐慌。記者黑中亮／攝影
江啟臣上午出席豐原南陽國小80周年校慶時表示，這起攻擊事件已經造成了社會的恐慌。記者黑中亮／攝影

因應北市昨天發生隨機攻擊事件，台中市長盧秀燕啟動警戒強化機制，立法院副院長江啟臣上午出席豐原南陽國小80周年校慶時表示，這起攻擊事件已經造成了社會的恐慌，呼籲有關機關要趕快查明原因，了解背後的施暴理由，以共同守護市民家人安全。

立法院副院長江啟臣表示，昨天攻擊事件發生時，自己剛好也在台北，得知後同感驚訝，畢竟攻擊事件已經造成了社會的恐慌，尤其是發生在周末時刻，大家平常在出入的公眾場所，是人潮最多的地點，雖然凶手、施暴者在昨天也證明已經死亡，呼籲政府首先要趕快查明原因，了解背後的施暴理由，才能夠讓民眾安心。

江啟臣並說，其次是希望警政署查明原因之外，也能夠針對全台各地各縣市，包括每天出入的這些車站，包括捷運站、高鐵站、火車站、公車站、百貨公司、商場，這些都是人員出入非常多的地方，做好預防犯罪攻擊的工作；畢竟從過去的國際經驗來看，這些類似恐怖攻擊，或者恐攻，或者無差別攻擊的對象，他們會挑的地點，幾乎都是這些人潮出入最多地方。

台中市已啟動強化警戒機制，警方目前已針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 江啟臣

延伸閱讀

盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

影／回應初選對手楊瓊瓔假設命題 江啟臣：必須請黨中央多費心

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

影／下屆台中市長選戰傳煙硝 何欣純批江啟臣遲不表態有原因 他回應了

相關新聞

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

台北隨機殺人 專家：攻擊模式恐生根 防2周內產生漣漪效應

台北車站、捷運中山站昨發生隨機殺人案件，造成4死11傷，其中一名死者為凶嫌張文已死亡。此案發生後，社會立刻聯想2014年...

北車恐攻跟中山恐攻不同人？ 北市警澄清：就是張文、沒共犯…蝦皮購裝備

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲男子張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜...

北捷恐攻爆驚悚巧合！作家曝地點手法撞漫畫劇情：幾乎一模一樣

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，並在中山進行隨機砍人，震驚全台。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名 LSS）發現，嫌犯的作案地點與手法，竟和他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景近乎雷同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。