這類場所最危險！隨機攻擊釀恐慌 江啟臣示警嚴防人潮聚集地點

因應北市昨天發生隨機攻擊事件，台中市長盧秀燕啟動警戒強化機制，立法院副院長江啟臣上午出席豐原南陽國小80周年校慶時表示，這起攻擊事件已經造成了社會的恐慌，呼籲有關機關要趕快查明原因，了解背後的施暴理由，以共同守護市民家人安全。

立法院副院長江啟臣表示，昨天攻擊事件發生時，自己剛好也在台北，得知後同感驚訝，畢竟攻擊事件已經造成了社會的恐慌，尤其是發生在周末時刻，大家平常在出入的公眾場所，是人潮最多的地點，雖然凶手、施暴者在昨天也證明已經死亡，呼籲政府首先要趕快查明原因，了解背後的施暴理由，才能夠讓民眾安心。

江啟臣並說，其次是希望警政署查明原因之外，也能夠針對全台各地各縣市，包括每天出入的這些車站，包括捷運站、高鐵站、火車站、公車站、百貨公司、商場，這些都是人員出入非常多的地方，做好預防犯罪攻擊的工作；畢竟從過去的國際經驗來看，這些類似恐怖攻擊，或者恐攻，或者無差別攻擊的對象，他們會挑的地點，幾乎都是這些人潮出入最多地方。

台中市已啟動強化警戒機制，警方目前已針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏。