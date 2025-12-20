快訊

網友貼文恐嚇「下一個地點是高雄車站」 陳其邁：部分境外IP帳號

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
網友貼文「下一個地點是高雄車站」高雄市長陳其邁今天一早到高雄車站視察維安。圖／高市府提供
台北捷運昨天發生隨機攻擊事件，造成4人死亡。有網友貼文「下一個地點是高雄車站」，高雄車站維安升級，增派243名警力，市長陳其邁也前往車站視察強調，因應台北車站捷運無差別攻擊事件，確保公共安全、讓市民安心，是市府最重要的責任。

因應北車事件維安，陳其邁表示，高雄市警察局在第一時間，全面提升維安的勤務，包括提升見警率，尤其在重要的場站，以及人潮擁擠的地方。除動員增加警力234位外，在高雄車站也增加派遣34位優勢的警力，來全面提升戒備。

陳其邁指出，已加強與各交通運輸樞紐場站的聯防，包括台鐵、高鐵跟捷運公司，跟駐地的分局，以及相關包括捷運警察、鐵路警察等這些警力的聯繫跟相關的警備的工作，同時部署快速打擊部隊，第一時間提供優勢警力支援。

他強調，怎麼樣確保公共安全，讓民眾安心，是最重要的責任，已請捷運公司、台鐵、高鐵全面檢視場站監視器與監管密度，務必確保市民安全。

此外，網路平台Threads出現貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去」，該網友還揚言「下一個地點是高雄車站，敬請期待」，被網友截圖，原PO刪文，警方追查貼文者身分。

陳其邁說，警方已掌握IP，並與警政署及國安單位密集聯繫，可能有6個帳號，部分為境外帳號，目前1個已排除，現在有5個帳號現在全力追查，務必要把相關的、可能的危害治安分子強力追查，逮捕到案。

警方指出，今天凌晨0時54分接獲民眾報案，小港區營口路43號附近聞到濃烈塑膠燃燒味道，懷疑有異狀，小港分局獲報後立即派員到場查處。

到場後，在一處戶外空地發現2罐已燃燒完畢的漁船救難用浮煙信號發煙筒，擴大調閱周邊監視器，發現36歲徐姓男子經過路口後，現場即出現大量煙霧瀰漫。陳其邁說，小港凌晨傳出丟信號彈一事，已依社會秩序維護法移送法辦。

