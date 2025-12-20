隨機殺人引日本關注「通魔型」犯罪 醫師分析犯嫌共同特徵
台北昨天發生隨機殺人案，犯嫌犯案後墜樓死亡。事件也引起日本媒體關注報導，精神科醫師沈政男上午在臉書發文表示，這種攻擊在日本並稱為「通魔型犯罪」，此類案件並非偶發失控，而是長期社會邊緣化與厭世、恨世情緒累積的結果，理解成因才能防止悲劇重演。
沈政男表示，「通魔型犯罪」意為隨機、無差別地在公共場所攻擊不特定路人犯罪，在日本最有名的就是2008年秋葉原隨機殺人案。這類案件在多國反覆出現，具有高度共通性，並非單純治安或精神疾病問題，而是長期社會結構失靈的警訊。
沈政男整理指出，通魔型犯罪多由年輕男性單獨犯案，犯嫌普遍處於社交孤立狀態，與親友互動稀薄，工作不穩定，對未來缺乏希望；被害者則無特定性別與年齡，往往只是「剛好在場」，反映犯嫌攻擊的其實是整個社會，而非特定對象。
沈政男說，犯嫌在殺人前先於多處縱火，甚至焚燒自己租屋處，並施放煙霧彈製造混亂。他認為，這並非外界所稱為轉移警方注意力，而是明顯的「斷絕退路」行為，顯示犯嫌早已不打算存活，而是抱持「大幹一場」的毀滅心態。
沈政男分析，這類犯案者常同時存在厭世與恨世兩種情緒，一方面對自身處境徹底絕望，不想再活下去，另一方面則將對社會的不滿與挫敗感，轉化為對不特定人群的報復性攻擊，造成最大程度的恐慌與傷害。
他也提醒，社會在案件發生後，往往急於將責任簡化為精神異常或個人失控，反而忽略長期累積的結構性問題，包括貧窮、孤立、失敗經驗堆疊，以及缺乏有效接住高風險族群的支持系統。
對於鄰居感嘆「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是」，沈政男直言，理解犯嫌動機並非為其行為開脫，而是為了找出可預警的線索。多年前他曾評論，應該多了解鄭捷，就是這個意思。了解犯案動機，才能作為防範的參考。
