北捷隨機殺人釀4死11傷 北檢今分3路相驗釐清死因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
誠品生活南西店昨晚發生隨機殺人案，警方拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影
誠品生活南西店昨晚發生隨機殺人案，警方拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

妨害兵役通緝犯張文昨在北車、北捷丟煙霧彈後持刀隨機砍人，釀4死11傷，檢警今早分別相驗死者蕭男、王男及張嫌遺體，盡速釐清死者確切死因。

警方調查，此案包含張文共4死，包含自行就醫者有11人受傷，57歲余男肉身擋彈，送往台大醫院救治後於昨晚8時7分不治身亡，昨晚已相驗。

37歲蕭男案發時騎乘機車在路口遭砍殺，送往馬偕醫院急救後於晚間8時10分不治身亡，37歲王男則是在誠品南西店4樓遭砍殺，被送往新光醫院急救後於晚間10時13分不治身亡，犯嫌張文犯後墜樓，送往國泰醫院急救後於晚間7時42分不治身亡。

台北地檢署今早派出3名檢察官，訂於上午10時分別前往馬偕、新光、台北懷愛館（二殯）同步相驗3人遺體，釐清確切死因。

北檢表示，檢方獲悉案發後旋即指派主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中成立專案小組指揮台北市警局全力緝凶，雖然犯嫌已死亡，但其犯案的動機、有無共犯及組織性存在，是追查的重點，仍需釐清事發的原由，確保社會安全。

死者相驗部分，檢方昨指派外勤檢察官完成在台大醫院死者相驗程序，今日也指派3組檢察官、書記官、法醫師全力進行後續3名死者（含犯嫌）相驗事宜，盡速釐清死因。

被害者家屬部分，從獲悉有民眾傷亡後，犯罪被害人保護協會台北分會主委、志工及律師即到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持並提供法律上的協助，以維護被害人家屬權益。

