北捷隨機殺人案震驚社會 衛福部擴大心理支持方案：5字訣穩定情緒

27歲張文昨於捷運台北車站及中山站丟下煙霧彈及持利器隨機砍人，已造成4死及多人受傷，也引發社會譁然。衛福部心理健康司長陳柏熹表示，提醒民眾利用安、靜、能、繫、望五字訣穩定情緒，並不要再轉傳相關的影片，也避免對細節太多描述的報導。並提供不限年齡民眾申請心理支持方案，今日北市衛生局也將連繫南西誠品介入員工創傷關懷。

張嫌隨機殺人造成無法抹滅傷亡，衛福部今表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。提醒要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」五字訣調適，穩定情緒、照顧自己的心理健康。

陳柏熹表示，已責請北市衛生局，針對死、傷民眾、家屬及目睹民眾等提供主動關懷訪視及安心講座等，今日衛生局也將連繫南西誠品介入員工創傷關懷。也請大家不要再轉傳相關的影片，也避免對細節太多描述的報導，盡量維持在原本生活的軌道，有伴有朋友一起活動。

針對衛福部15至45歲心理支持方案，陳柏熹說，因應此案各縣市將不限年齡皆可申請，目前正通知各縣市衛生局，如有經費不足，衛福部也將持續補助，目前北市的社區心理衛生中心已經投入協助關懷。

衛福部提醒穩定情緒、照顧自己的心理健康的五字訣：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。 靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。 能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。 繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。 望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛福部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。