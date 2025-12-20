快訊

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

南西誠品成煉獄！民眾獻花卡片：望凶手十八層地獄永恆燃燒

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷隨機殺人案震驚社會 衛福部擴大心理支持方案：5字訣穩定情緒

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影

27歲張文昨於捷運台北車站中山站丟下煙霧彈及持利器隨機砍人，已造成4死及多人受傷，也引發社會譁然。衛福部心理健康司長陳柏熹表示，提醒民眾利用安、靜、能、繫、望五字訣穩定情緒，並不要再轉傳相關的影片，也避免對細節太多描述的報導。並提供不限年齡民眾申請心理支持方案，今日北市衛生局也將連繫南西誠品介入員工創傷關懷。

張嫌隨機殺人造成無法抹滅傷亡，衛福部今表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。提醒要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」五字訣調適，穩定情緒、照顧自己的心理健康。

陳柏熹表示，已責請北市衛生局，針對死、傷民眾、家屬及目睹民眾等提供主動關懷訪視及安心講座等，今日衛生局也將連繫南西誠品介入員工創傷關懷。也請大家不要再轉傳相關的影片，也避免對細節太多描述的報導，盡量維持在原本生活的軌道，有伴有朋友一起活動。

針對衛福部15至45歲心理支持方案，陳柏熹說，因應此案各縣市將不限年齡皆可申請，目前正通知各縣市衛生局，如有經費不足，衛福部也將持續補助，目前北市的社區心理衛生中心已經投入協助關懷。

衛福部提醒穩定情緒、照顧自己的心理健康的五字訣：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛福部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 衛福部

延伸閱讀

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

「張文我兄弟」貼文者揚言下一個高雄車站…網友揪IP 警方說話了

北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單

張文畏罪才墜樓？ 誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但已被清掉

相關新聞

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

台北隨機殺人 專家：攻擊模式恐生根 防2周內產生漣漪效應

台北車站、捷運中山站昨發生隨機殺人案件，造成4死11傷，其中一名死者為凶嫌張文已死亡。此案發生後，社會立刻聯想2014年...

北車恐攻跟中山恐攻不同人？ 北市警澄清：就是張文、沒共犯…蝦皮購裝備

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲男子張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜...

北捷恐攻爆驚悚巧合！作家曝地點手法撞漫畫劇情：幾乎一模一樣

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，並在中山進行隨機砍人，震驚全台。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名 LSS）發現，嫌犯的作案地點與手法，竟和他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景近乎雷同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。