隨機殺人釀4死 犯罪學者：政治製造仇恨對立 加深民眾焦慮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影
北捷昨晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，血腥場面與無差別攻擊手法震撼全國。國內知名犯罪學者、台北大學特聘教授、前校長侯崇文指出，台灣治安良好，單一個案固然令人震驚，但若大費周章動員警力全面戒備回應，恐無法真正解決問題。他直言，當前社會正處於價值混亂狀態，缺乏共同價值信念與情感連結，當人與人之間失去信任與同理，暴力行為便更容易滋生。

由於凶嫌張文犯案後墜樓身亡，無法說明犯案動機，事件背後原因撲朔迷離，引發社會各界對公共安全與心理健康高度關注，不少民眾心有餘悸。

侯崇文分析，現今許多年輕人長期面臨就業、居住與經濟壓力，內心累積大量挫折與憤怒，缺乏適當抒發與支持管道。他指出，「憤怒本身並不可怕，但當憤怒無處安放、與社會連結斷裂，就可能轉化為極端甚至暴力行為。」這正是當前社會須嚴肅面對結構性問題。

對於外界將此案與過去北捷鄭捷攻擊事件相提並論，侯崇文認為，2起事件皆屬隨機攻擊，對社會造成巨大恐慌，但案件背景與成因仍需個別檢視，他強調，台灣治安良好，政府若因單一重大案件大規模動員警力，大可不必。

侯崇文呼籲，與其投入大量警力資源高強度戒備，不如將更多心力放在事前預防工作，走進年輕人的生活。建議政府在就業穩定、居住正義與社會安全網加強作為，降低年輕世代被剝削感與無力感，從根本減少極端事件發生可能。

談到整體社會氛圍，侯崇文不諱言，當前政治對立嚴重，政治人物為權力競逐，不斷製造仇恨對立，撕裂社會，加深民眾不安焦慮。他感慨表示，政治應該成為凝聚社會力量，而非加速分裂推手，呼籲政治人物放下對立、坐下來面對共同社會問題，修補裂痕、重建信任盡責任。

