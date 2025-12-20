網傳下一攻擊地點高雄車站？卓榮泰：加速追查抑制跟風
行政院長卓榮泰今天前往內湖三軍總醫院探視慰問隨機襲擊事件的傷者及家屬，針對有人在網路貼文下一個攻擊地點是高雄車站，卓榮泰表示，昨天就已透過警方系統全力追查IP，他非常痛恨這樣的行為，會加速查出行為人。
卓榮泰今天上午前往內湖三軍總醫院慰問1219北市隨機襲擊事件傷者及家屬之後表示，今天探視的誠品受傷員工經過醫院細心照料，目前復原情況良好。
昨天襲擊事件發生後，Threads上有不明帳號貼文稱攻擊嫌犯張文是他兄弟，並稱他們是一個組織，預告下個地點是高雄車站。卓榮泰回應媒體提問是否擔心高雄出現模仿犯作上述表示。
他說，這起攻擊事件對社會帶來很大震撼，政府會重新檢討很多工作，同時要拜託社會減少這種不實在、不正常的訊息互相傳遞；至於在網路上肆意傳播這種惡意發言的發文者，昨天就透過各種警方系統全力追查IP，要找出這名行為人。
卓榮泰表示，在現在民眾需要安心的時刻，非常痛恨這樣的行為，為社會帶來負面影響，一定會加速加快追查，也希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。
卓榮泰隨後將再赴三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，探視傷者。
