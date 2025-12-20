快訊

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

封凍湖面「1神祕黑點」！細心居民發現怪怪的 划船一看驚呼：高手變廢材

北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全

桃園電子報／ 桃園電子報

S 19890303
因應台北捷運昨日晚間發生持刀傷人案件，桃園市中壢警分局針對機捷各站提高巡邏密度。圖：警方提供

因應台北捷運昨(19)日晚間發生持刀傷人案件，桃園市中壢警分局啟動針對轄內桃園機場捷運A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站、A21環北站、A22老街溪站提高巡邏密度，守護旅客安全。

S 19906572
保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為。圖：警方提供

中壢分局表示，除派出所前往巡簽並進入站體巡守外，若有緊急事件發生，桃捷公司行控中心也會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防等單位及時處置。

中壢警分局長林鼎泰強調，保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為，預防是類暴力事件發生，更將以雷霆之勢除暴安良，讓民眾安心、安穩的生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全

延伸閱讀：

  1. 葡萄王龍潭廠落實ESG獲肯定 張善政：助更多廠商迎戰碳定價時代
  2. 中壢弱勢戶回收物堆積如山 桃園清潔隊、志工合力清出7噸垃圾

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 桃捷

延伸閱讀

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

避免模仿北捷隨機攻擊 金門警全面升級車站、機場碼頭維安

林岱樺暫停競選活動 為北捷往生者殤祈願市民平安

北捷北車煙霧彈攻擊 星巴克降鐵捲門護客人 網讚：危機處理很棒

相關新聞

弟弟張文發動恐攻墜樓亡 兄長吐露：已5年沒和他聯絡

凶嫌張文昨晚在台北車站、捷運中山站外發動恐攻殺人釀3死後墜樓身亡，警方為釐清犯案動機，清查張家人，北市警方昨晚委託高市刑...

北捷恐攻凶嫌張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌張文墜樓不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在犯案地點附近租旅館，類似「前進指揮...

台北隨機殺人 專家：攻擊模式恐生根 防2周內產生漣漪效應

台北車站、捷運中山站昨發生隨機殺人案件，造成4死11傷，其中一名死者為凶嫌張文已死亡。此案發生後，社會立刻聯想2014年...

北車恐攻跟中山恐攻不同人？ 北市警澄清：就是張文、沒共犯…蝦皮購裝備

台北市昨天發生隨機攻擊事件，27歲男子張文先在台北車站M8出口丟汽油彈，接著轉往北捷中山站作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜...

北捷恐攻爆驚悚巧合！作家曝地點手法撞漫畫劇情：幾乎一模一樣

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，並在中山進行隨機砍人，震驚全台。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名 LSS）發現，嫌犯的作案地點與手法，竟和他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景近乎雷同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

57歲余姓勇者阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷已確定給500萬補償金

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。