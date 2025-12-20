北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全
因應台北捷運昨(19)日晚間發生持刀傷人案件，桃園市中壢警分局啟動針對轄內桃園機場捷運A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站、A21環北站、A22老街溪站提高巡邏密度，守護旅客安全。
中壢分局表示，除派出所前往巡簽並進入站體巡守外，若有緊急事件發生，桃捷公司行控中心也會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防等單位及時處置。
中壢警分局長林鼎泰強調，保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為，預防是類暴力事件發生，更將以雷霆之勢除暴安良，讓民眾安心、安穩的生活。
本文章來自《桃園電子報》。原文：北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言