北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全

因應台北捷運昨日晚間發生持刀傷人案件，桃園市中壢警分局針對機捷各站提高巡邏密度。圖：警方提供

因應台北捷運昨(19)日晚間發生持刀傷人案件，桃園市中壢警分局啟動針對轄內桃園機場捷運A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站、A21環北站、A22老街溪站提高巡邏密度，守護旅客安全。

保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為。圖：警方提供

中壢分局表示，除派出所前往巡簽並進入站體巡守外，若有緊急事件發生，桃捷公司行控中心也會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防等單位及時處置。

中壢警分局長林鼎泰強調，保護民眾及維護大眾運輸安全警方責無旁貸，警察團隊將高度合作，密切橫向聯絡並落實各項強化勤務作為，預防是類暴力事件發生，更將以雷霆之勢除暴安良，讓民眾安心、安穩的生活。

