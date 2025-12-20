防範北捷慘劇 中捷強化巡邏、每半小時廣播「提高警覺」

台北捷運昨下午發生隨機攻擊事件，包含凶嫌在內有4人死亡，震動全國。台中捷運、火車等大眾運輸昨晚起強化警戒機制，警察、保全人員進駐，巡邏車站大廳與月台層，清查廁所等死角，中捷每半小時播放「提高警覺」廣播，並隨時監控車廂與車站動態影像。

台中市長盧秀燕昨晚發文表示，台北市發生嚴重暴力事件造成無辜民眾傷亡，她感到非常沉痛，向罹難者與家屬致上最深哀悼，盼傷者早日康復；市府已經針對車站、商圈、市場、校園周邊等人潮密集處，提高警戒、加強巡守，並與警政署密切聯繫。

警察局表示，已全面加強捷運系統與火車站的巡邏防範，捷運警察與各分局提高巡邏密度，增加見警率並強化盤查，監看CCTV即時影像，並準備預留警力防範突發事故。交通局也說，已派遣保全人員進駐台中車站公車月台，加強場地巡檢。

中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。

中捷公司表示，行控中心透過全線監視系統，持續監控車廂與車站內即時影像，若發現異常人流或舉動，會立即應變；全線車站與列車每30分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並在車站、車廂內的旅客資訊顯示器推播安全資訊。截至今天上午無安全事故發生，中捷仍維持昨晚的安全應變措施。