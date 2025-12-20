張文隨機傷人案4死 北捷1員工因公嗆傷住院

快訊

中央社／ 台北20日電
男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，之後闖入百貨墜樓不治。圖為中山站外晚間有員警持長槍加強戒備。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）中央社
北捷台北車站中山站周邊昨天晚間發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡，另傷者中有1人為北捷員工，因在事發當下提供協助而嗆傷住院，目前意識清楚。

27歲男子張文昨天晚間5時24分在台北捷運板南線台北車站M7出口地下通道扔擲煙霧彈，導致1名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救後宣告不治，另造成1人受傷。

張文隨後前往捷運中山站外及誠品南西店犯案，造成2人傷重不治、多人受傷後，張文也墜樓死亡。

台北捷運公司表示，對於任何犯罪行為零容忍，正全力配合相關單位偵辦，並已在第一時間派員前往醫院探視，向傷者及家屬表達關懷、致贈慰問金，將持續全力提供協助。

北捷表示，事件發生後，已啟動全線車站警戒升級，除保全人員加強巡邏，也與警方建立即時對接通聯系統，確保資訊暢通與應變效率，加強維安措施，絕不容忍任何危害旅客安全行為，同時呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人、事、物，請立即通報捷運人員或撥打110，共同守護公共安全。

此外，北捷表示，昨天晚間在台北車站，1名公司員工在現場協助站長時吸入過量氣體送往馬偕醫院，目前意識清楚。

台北市政府表示，市長蔣萬安昨天到台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬，北捷與區公所也已一一探視慰問每名傷者，包含就醫後離院者。今天將由副市長林奕華及張溫德帶隊，分頭再次慰問傷者與家屬。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 北捷 張文

