「張文我兄弟」貼文者揚言下一個高雄車站…網友揪IP 警方說話了

北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，高市刑大科偵隊正追查PO文者；但有網友扮柯南揪出原PO背景帳戶所在地在「越南」，鐵警指，目前已向電信調閱網路IP，確認留言者身分中。

為維護高雄火車站搭車安全，高警、保大霹靂小組和鐵路警察昨晚身穿防彈背心、荷槍實彈在車站巡邏，高市警方共派出214名警力今天將持續分別在站體內部、穿堂層及月台層巡邏。

鐵路警察高雄分局今天上午8時至10時分派使用長槍執勤警力數26名，分別編排高鐵嘉義站2名、左營站2名、臺南站2名，臺鐵高雄車站8名、嘉義站4名，其餘台鐵各站台南、新左營、屏東及枋寮車站各2名，以維護各站區治安狀況平穩。

凶嫌張文昨晚在北車、誠品南西店發動隨機恐怖攻擊，事後疑畏罪墜樓身亡，另有3名男子無辜被砍傷重宣告不治。

案發後，社群網路Threads有署名nvlw6wyef8rc5的網友隨即貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。