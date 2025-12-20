快訊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

銀白世界！玉山北峰上午2度降雪 景色絕美

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統（中）與衛福部長石崇良（左）赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。右為台大醫院院長余忠仁。記者林琮恩／攝影
賴清德總統（中）與衛福部長石崇良（左）赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。右為台大醫院院長余忠仁。記者林琮恩／攝影

台北市昨天發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，死者共4人，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治的57歲余姓男子、馬偕醫院收治的37歲蕭姓男子，與新光醫院收治的37歲王姓男子。其中，台大醫院收治的余姓男子，疑似為阻擋嫌犯而受嚴重穿刺傷。賴清德總統今天赴台大醫院探視死者家屬與傷者，他提到，對事件中奮勇阻止歹徒者，表達感謝與敬意。

賴總統與衛福部長石崇良赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。賴總統說，他要針對昨天晚上，這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生民眾表達哀悼，並慰問家屬，同時感謝各大醫院進全力搶救傷患，也要對事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾者，表達感謝與敬意，「你們展現英勇行為，令人欽佩。」

賴清德總統說，他已要求檢警調，針對歹徒個人背景、犯案動機、是否有共犯、背後是否有人指使等案情細節，均要全面深入徹底調查，並把真相向社會交代，政府會以此事為鑑，在公共場所及人流眾多處，加強部署警力，快打部隊一定要在有事情發生時，及時發揮功能，讓民眾得到保護。

台大醫院院長余忠仁表示，昨晚這起不幸事件，兩位傷患送到台大，第一位到院前死亡，主要原因是左胸穿刺傷，傷及左肺疾左心房，大量內出血，急救後不幸死亡。第二位昨晚7時15分左右送達該院，左頸部撕裂傷，為刀傷，經過手術室處理，縫合未傷及內部器官，在加護病房，狀況穩定，神智清楚，稍微疲憊。

賴清德總統（中）與衛福部長石崇良（右）赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。左為台大醫院院長余忠仁。記者林琮恩／攝影
賴清德總統（中）與衛福部長石崇良（右）赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。左為台大醫院院長余忠仁。記者林琮恩／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 賴清德

延伸閱讀

北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單

張文畏罪才墜樓？ 誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但已被清掉

北捷殺人嫌犯父母應訊 警凌晨桃園扣兇嫌舊手機電腦

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

相關新聞

北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單

27歲男子張文昨天攜帶大量煙霧彈、汽油彈和刀械至台北捷運Ｍ8出口執行恐怖攻擊計畫，一路至少丟了7顆煙霧彈，現場一名余姓男...

「張文我兄弟」貼文者揚言下一個高雄車站…網友揪IP 警方說話了

北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車...

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

台北市昨天發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，死者共4人，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治...

台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

台北市昨晚發生隨機殺人案，含兇嫌有4人死亡，日本主流媒體皆報導此事。捷運中山站日本觀光客多，有日本網友留言說，日本有秋葉...

煙霧與刀光中撐住彼此 誠品南西員工被讚「都是勇者」

昨日周五下班人潮尖峰時刻，北捷台北車站內、捷運中山站外，陸續發生嫌犯丟擲煙霧彈、持刀隨機殺人案，兇嫌最後闖入誠品南西店，...

隨機殺人案 誠品高效率疏散民眾獲盛讚 同業曝關鍵：有消防演練有差

台北市昨晚發生隨機殺人案，尤其兇嫌張文持長刀闖入誠品生活南西店，民眾恐慌奔逃，顧客紛紛上網感謝專櫃和店家，指店員都很冷靜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。