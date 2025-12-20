北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？
台北市昨天發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，死者共4人，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治的57歲余姓男子、馬偕醫院收治的37歲蕭姓男子，與新光醫院收治的37歲王姓男子。其中，台大醫院收治的余姓男子，疑似為阻擋嫌犯而受嚴重穿刺傷。賴清德總統今天赴台大醫院探視死者家屬與傷者，他提到，對事件中奮勇阻止歹徒者，表達感謝與敬意。
賴總統與衛福部長石崇良赴台大醫院探視亡者家屬及受傷的汪姓男子。賴總統說，他要針對昨天晚上，這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生民眾表達哀悼，並慰問家屬，同時感謝各大醫院進全力搶救傷患，也要對事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾者，表達感謝與敬意，「你們展現英勇行為，令人欽佩。」
賴清德總統說，他已要求檢警調，針對歹徒個人背景、犯案動機、是否有共犯、背後是否有人指使等案情細節，均要全面深入徹底調查，並把真相向社會交代，政府會以此事為鑑，在公共場所及人流眾多處，加強部署警力，快打部隊一定要在有事情發生時，及時發揮功能，讓民眾得到保護。
台大醫院院長余忠仁表示，昨晚這起不幸事件，兩位傷患送到台大，第一位到院前死亡，主要原因是左胸穿刺傷，傷及左肺疾左心房，大量內出血，急救後不幸死亡。第二位昨晚7時15分左右送達該院，左頸部撕裂傷，為刀傷，經過手術室處理，縫合未傷及內部器官，在加護病房，狀況穩定，神智清楚，稍微疲憊。
