北捷恐攻爆驚悚巧合！作家曝地點手法撞漫畫劇情：幾乎一模一樣

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，並在中山進行隨機砍人，震驚全台。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名 LSS）發現，嫌犯的作案地點與手法，竟和他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景近乎雷同，引起廣大網友熱議。

梁紹先在臉書粉專「LSS毛球」表示，張文投擲煙霧彈的地點，和漫畫裡爆炸的位置幾乎一樣，只是「一個是在地面上爆炸，另一個是在地下」，他指出漫畫中爆炸的畫面，是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，而大爆炸的位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置，而張文投擲煙霧彈的地點，也介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置。

梁紹先進一步說明，其實常經過的人會知道，M7-M3的B1區域人潮較少，適合做恐攻的準備，只要準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動。而北車人潮最多的地方，就在淡水線與板南線交會的位置，漫畫就是以此為考量進行繪製，才選在這裡引爆，此舉也讓他反思「莫非那地方冥冥之中適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」。

貼文一出後，不少網友都表示「如果查到他有買老師的書來看到話不就⋯」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「老師你真的是預言家耶！」、「台版辛普森嗎？」、「老師，你會被時空管理局通緝喔」、「這巧合讓人發毛啊」、「您還是考慮一下改畫財經主題吧」、「老師真的越來越像未來人了」、「等一下，意思是我們已經開始演第一集了？」。