北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單
27歲男子張文昨天攜帶大量煙霧彈、汽油彈和刀械至台北捷運Ｍ8出口執行恐怖攻擊計畫，一路至少丟了7顆煙霧彈，現場一名余姓男子上前制止，反遭持刀砍殺送醫不治，張男犯後逃逸，徒步至中山站外一號出口，再用相同手法犯案，無差別持刀攻擊路人後，闖入誠品生活南西店，中山警方獲報正要圍捕，沒想到張文一路跑到頂樓，從6樓高度墜落，送醫不治，這起事件一共釀4死11傷。
有消息指出，警方在張文的墜樓現場頂樓查獲一本筆記本，稱恐是破案關鍵，但記者詢問專案小組人員，確定根本沒有此事，現場並無查獲筆記本，但有包括2把長刀、2把短刀、眼鏡1副（張文的近視眼鏡）、電子手表、護具、護腕、手套、圍巾、帽子、圍巾等物品、防風點火器2個。
據了解，專案小組目前清查他犯案前人際狀況，他多獨來獨往，無跟人接觸，初步排除有共犯；事後已查扣他手機、電腦等物品，試圖還原犯案動機。
