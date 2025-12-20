隨機殺人案 誠品高效率疏散民眾獲盛讚 同業曝關鍵：有消防演練有差

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
誠品生活南西店昨晚發生隨機殺人案，警方拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影
台北市昨晚發生隨機殺人案，尤其兇嫌張文持長刀闖入誠品生活南西店，民眾恐慌奔逃，顧客紛紛上網感謝專櫃和店家，指店員都很冷靜保護客人，將民眾引導到安全空間躲藏，再循隱密的通道離開百貨公司，得以讓死傷降到最低。同業透露，百貨公司有定期消防演練，有疏散避難逃生路線。

誠品生活南西店今天休館，並在內部群組感謝全館店家和員工在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助。「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量」、「讓我們整理心情後再出發，今天全店夥伴請好好休息1日」。

一名誠品南西店的店家員工在Threads發文，「各位誠品南西的夥伴，今天你們都很棒了！」張文衝到4樓時，1名櫃姐剛好要去補貨，順便把客人一起拉到倉庫反鎖，保護了很多人。

另名網友發問，「百貨公司有在做防災演練嗎？總覺得這次事件中的各家店員們反應都比客人們快很多」。其他網友表示，「會！百貨公司會定期消防演練、包含實際操作滅火器，還要走逃生門知道逃生路線、出入口位置，而且一定要出席」、「大部分百貨會做，有些品牌也會有自主訓練，店員們普遍比較會觀察周邊環境和客人，算是習慣吧有異狀相對反應快一點」。

也有網友說，「自從上次新光氣爆之後，各大百貨公司應該有加強訓練應對反應」、「有訓練真的有差，至少知道自己當下可以做什麼反應」、「看了這次誠品員工在保護顧客、面對危險狀況時的反應，真的覺得誠品董事長應該在周日的營業時間親自一個一個發紅包，幫大家壓壓驚」。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 誠品

