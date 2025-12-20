快訊

台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台北捷運中山站旁誠品昨發生殺人事件，消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影
台北捷運中山站旁誠品昨發生殺人事件，消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影

台北市昨晚發生隨機殺人案，含兇嫌有4人死亡，日本主流媒體皆報導此事。捷運中山站日本觀光客多，有日本網友留言說，日本有秋葉原無差別殺人事件，代表安全的國家也會發生案件，不會因此認為台灣變得危險，但到哪裡都要小心為上。還有人指出，這正是「台灣有事」的縮影，中共可能會製造街頭混亂，再乘機侵台。

TBS電視台報導主嫌是27歲的張文，因為他案於7月被通緝。事發在現場的日本人受訪時說，當時他正搭手扶梯上樓，聞到一股奇怪的煙味，快要搭到最上方時，站內一陣騷動，許多人往地鐵（捷運）的方向奔跑。他警覺有大事發生，立刻回頭逆向走下電扶梯逃走。被問及聞到、看到了什麼，受訪日本人說，聞到是煙霧彈的味道，之後聽到像是爆竹的聲音。

日本外務省表示，目前沒有日本人被害的訊息。

日本網友留言，這裡日本人觀光客多，一不小心就可能被捲進這起事件。日本發生過秋葉原、京阿尼等事件無差別襲擊事件，讓人感覺這不是可以隔岸觀火的事。有人表示，台灣基本上是安全性高的地方，不會因此認為台灣變得危險。有網友說，最近澳洲發生槍殺事件，這次是台灣砍人案，新年前後很多人會出國旅行，希望大家都要當心。日本有許多精神失常的殺人，國外更危險。

不只一人在留言提及中國，有人說中國攻打台灣時，可能有人會接受中共指示襲警，製造大規模混亂，再乘機以保護人民的理由攻占台灣。

