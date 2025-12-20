避免模仿北捷隨機攻擊 金門警全面升級車站、機場碼頭維安

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台北市捷運站發生隨機殺人事件，金門縣警察局昨晚升級大眾運輸場站安全維護，員警到各車站巡邏。圖/警方提供
台北市捷運站昨發生隨機殺人案，金門縣警察局昨晚全面升級大眾運輸場站安全維護作為，聯合金門航空站、金門港務處及金門車船管理處等單位，針對公車站、機場、碼頭等人潮密集處所，加強巡邏與見警率，強化預防性維安措施，守護民眾安全。

縣警局指出，目前已針對縣內主要交通場站提升安全勤務層級，包括金城、山外及沙美等重要車站，均由轄區分局分駐所及直屬警察大隊，執行全面性巡守與機動查察，同時橫向聯繫金門車船管理處站務人員，提高對可疑人、事、物的警覺，並強化即時通報與應變機制。

除日常運輸場站外，警方也同步針對近期縣內舉辦的大型活動，提高安全維護強度，透過縝密的勤務規劃與警力部署，降低突發治安事件風險，讓民眾在參與活動時更加安心。

至於對外交通要道部分，尚義機場與水頭碼頭目前分別由轄區分局，會同航空警察局台北分局金門分駐所，以及高雄港務警察總隊金門港中隊，建立橫向聯防與即時通報機制，一旦發生異常狀況，立即啟動應變、相互支援。

縣警局呼籲，民眾如發現可疑情事或治安事故，應即刻撥打110報案專線，共同提升警覺，攜手維護金門地區治安與公共安全。

台北市捷運站發生隨機殺人事件，金門縣警察局昨晚同步升級大眾運輸場站安全維護。圖/警方提供
台北市捷運站發生隨機殺人事件，金門縣警察局昨晚升級大眾運輸場站安全維護，員警到公車站巡察。圖/警方提供
