快訊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

銀白世界！玉山北峰上午2度降雪 景色絕美

北車隨機攻擊釀4死 台南火車站提升安全維護層級

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
鑑於台北市火車站發生，隨機砍人的不幸事件，台南火車站也提升安全維護層級，確保市民與旅客安全。圖／讀者提供
鑑於台北市火車站發生，隨機砍人的不幸事件，台南火車站也提升安全維護層級，確保市民與旅客安全。圖／讀者提供

台北市昨晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，台南市長黃偉哲得知後立即指示市府相關局處，在大眾運輸場域嚴加巡檢，並請警方加強戒備，全力守護市民安全。台南火車站也提升安全維護層級，確保市民與旅客安全。

鑑於台北市火車站發生，隨機砍人的不幸事件，台南市警局第一分局指出，為了讓市民與旅客都能安心出行，持續加強站前及周邊警力部署，透過巡邏、定點守望與即時應變，全力守護大家的安全。

同時，視治安狀況彈性調整勤務，結合科技巡防與警民合作，打造更安全、友善的交通與生活環境。

「警察就在你身邊，安全不打烊。」警方表示，不論是通勤返家、夜間候車，或是假日來台南旅遊，都能在站前看見警察同仁堅守崗位、專業執勤的身影。而且秉持「預防重於處理」的原則，主動維護秩序、即時排除狀況，期讓民眾感受到滿滿的安心感。

台南市警一分局表示，視治安狀況彈性調整勤務，結合科技巡防與警民合作，打造更安全、友善的交通與生活環境。圖／讀者提供
台南市警一分局表示，視治安狀況彈性調整勤務，結合科技巡防與警民合作，打造更安全、友善的交通與生活環境。圖／讀者提供
警方指出，持續加強站前及周邊警力部署，透過巡邏、定點守望與即時應變，全力守護大家的安全。圖／讀者提供
警方指出，持續加強站前及周邊警力部署，透過巡邏、定點守望與即時應變，全力守護大家的安全。圖／讀者提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

張文畏罪才墜樓？ 誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但已被清掉

北捷殺人嫌犯父母應訊 警凌晨桃園扣兇嫌舊手機電腦

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

貼文「張文是我兄弟、下個目標高雄車站」 高警霹靂小組荷槍實彈巡邏

相關新聞

北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單

27歲男子張文昨天攜帶大量煙霧彈、汽油彈和刀械至台北捷運Ｍ8出口執行恐怖攻擊計畫，一路至少丟了7顆煙霧彈，現場一名余姓男...

「張文我兄弟」貼文者揚言下一個高雄車站…網友揪IP 警方說話了

北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車...

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

台北市昨天發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，死者共4人，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治...

台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

台北市昨晚發生隨機殺人案，含兇嫌有4人死亡，日本主流媒體皆報導此事。捷運中山站日本觀光客多，有日本網友留言說，日本有秋葉...

煙霧與刀光中撐住彼此 誠品南西員工被讚「都是勇者」

昨日周五下班人潮尖峰時刻，北捷台北車站內、捷運中山站外，陸續發生嫌犯丟擲煙霧彈、持刀隨機殺人案，兇嫌最後闖入誠品南西店，...

隨機殺人案 誠品高效率疏散民眾獲盛讚 同業曝關鍵：有消防演練有差

台北市昨晚發生隨機殺人案，尤其兇嫌張文持長刀闖入誠品生活南西店，民眾恐慌奔逃，顧客紛紛上網感謝專櫃和店家，指店員都很冷靜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。