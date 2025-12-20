北車隨機攻擊釀4死 台南火車站提升安全維護層級

台北市昨晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，台南市長黃偉哲得知後立即指示市府相關局處，在大眾運輸場域嚴加巡檢，並請警方加強戒備，全力守護市民安全。台南火車站也提升安全維護層級，確保市民與旅客安全。

鑑於台北市火車站發生，隨機砍人的不幸事件，台南市警局第一分局指出，為了讓市民與旅客都能安心出行，持續加強站前及周邊警力部署，透過巡邏、定點守望與即時應變，全力守護大家的安全。

同時，視治安狀況彈性調整勤務，結合科技巡防與警民合作，打造更安全、友善的交通與生活環境。