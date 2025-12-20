北車隨機攻擊釀4死 台南火車站提升安全維護層級
台北市昨晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，台南市長黃偉哲得知後立即指示市府相關局處，在大眾運輸場域嚴加巡檢，並請警方加強戒備，全力守護市民安全。台南火車站也提升安全維護層級，確保市民與旅客安全。
鑑於台北市火車站發生，隨機砍人的不幸事件，台南市警局第一分局指出，為了讓市民與旅客都能安心出行，持續加強站前及周邊警力部署，透過巡邏、定點守望與即時應變，全力守護大家的安全。
同時，視治安狀況彈性調整勤務，結合科技巡防與警民合作，打造更安全、友善的交通與生活環境。
「警察就在你身邊，安全不打烊。」警方表示，不論是通勤返家、夜間候車，或是假日來台南旅遊，都能在站前看見警察同仁堅守崗位、專業執勤的身影。而且秉持「預防重於處理」的原則，主動維護秩序、即時排除狀況，期讓民眾感受到滿滿的安心感。
