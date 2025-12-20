北捷北車煙霧彈攻擊 星巴克降鐵捲門護客人 網讚：危機處理很棒

台北捷運北車站出口和中山站外昨晚接連發生隨機殺人案，兇嫌張文犯案時先在北車站出口丟擲煙霧彈和汽油彈，造成刺鼻惡臭的濃煙和火勢，第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，讓顧客躲避在室內，避免造成更大傷亡，現場民眾紛紛在Threads發文感謝店家。也有網友說，是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧，自動連動控制系統，讓鐵捲門作動自動下降。

「謝謝星巴克」，一名網友表示，星巴克的危機處理很棒，當下要進去前，就已經鎖門，後來還安排店員為現場客人送一杯茶，還要謝謝警察來得很快，「從聞到煙霧彈味道，到警察來疏散，應該沒有5分鐘」。

其他網友表示，「看到星巴克反應很快速的降鐵門保護民眾，危機處理很好，我明天要喝星巴克」、「員工該被公司表揚」、「星巴克反應很快讚，明天喝一杯」、「謝謝星巴克的員工，臨場反應很棒」、「在家樂福上班的員工也是常常訓練緊急狀況應變跟火警應變。一樣都統一旗下的體系」。

也有網友說，「是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧，自動連動控制系統，讓鐵捲門作動自動下降」、「那個是捷運站的機制，每個捷運站都有，因為鐵捲門防火，還好在那邊上過班有演練過」。