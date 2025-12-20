「孤狼式」犯案？北車隨機殺人全國車站升級戒備 嘉義站警力加強巡邏

台北車站內、捷運中山站外昨晚發生震驚全國隨機殺人事件。通緝犯張文涉嫌在捷運站投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機攻擊往來民眾，造成包含凶嫌在內共4死9傷，張嫌墜樓身亡，整起事件畫下血腥句點。暴力事件引發社會不安，驚動中央高層。賴清德總統與行政院長卓榮泰第一時間下令，全國各大車站、捷運系統及航空站全面提高警戒，要求警方依法嚴查、迅速釐清案情，對任何危害公共安全的行為「絕不寬貸」。

由於凶嫌死亡，是否屬於「孤狼式」犯案、是否仍有共犯潛伏，以及實際犯案動機，仍有待檢警進一步調查釐清。中央指示下達後，基層警力迅速動起來。昨晚適逢小周末，返鄉與出遊人潮湧現，高鐵嘉義站與台鐵嘉義火車站，旅客明顯感受到警力全面進駐。不僅站內巡邏次數增加，站外周邊也可見員警來回走動，整體「見警率」大幅提升。

高鐵嘉義站旅客眾多、轉乘頻繁，高鐵警察荷槍實彈加強巡邏，提高即時應變能力；轄區嘉縣警察局也同步派遣警力，在車站出入口與周邊道路進行重點巡守，形成內外層層防護網。警方強調，所有勤務均依照最高警戒標準執行，務求在第一時間掌握任何異常狀況。

事件餘波仍在。昨晚返鄉搭車旅客，不少人談及北車隨機殺人案仍心有餘悸；接送子女家長與久別重逢的家人，多半簡短寒暄後便匆匆離開車站，對人潮聚集場所格外提高警覺。這起事件不僅造成實質傷害，也在社會心理層面投下陰影。