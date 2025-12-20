張文畏罪才墜樓？ 誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但已被清掉

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。記者曾原信／攝影

台北市昨晚發生隨機殺人案，兇嫌張文墜樓不治，外界質疑是被警察包圍而畏罪尋短，不過，事發地點的誠品南西店有員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃，未料剛好昨天紙箱已經被清掉。

昨晚Threads有誠品員工透露，嫌犯可能事先場勘，想從頂樓跳到紙箱上逃逸，「結果紙箱今天（指案發日12月19日）都被清掉了」。不認為張文是畏罪尋短，「昨天（指12月18日）我丟紙類的時候，紙箱高度已經到我頭部高度，也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態」。

另一名網友昨晚到誠品南西店逛街，和張文一度近距離接觸，她表示，剛抵達時張文正在大門口揮刀，他跟著人群被追上樓，張文當時就站在1樓手扶梯，「可能看到手扶梯卡住，就叫我們趕快上去」。

「一開始還以為他是警察」，該名網友表示，旁人說張文拿刀，一群人嚇得趕緊網樓上跑，「我在手扶梯最後一個，真的嚇死我了！還好他沒馬上追上來，如果他追上來，被砍就是我」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

