台北隨機殺人案…誠品感謝員工助民眾避難內部信曝光 宣布今休館1天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
誠品生活南西店昨晚發生隨機殺人案，警方第一時間拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

台北市昨晚發生隨機殺人案，兇嫌張文墜樓不治。事發地點的誠品生活南西店今天凌晨透過內部群組，對於員工和店家積極協助民眾避難、安撫顧客一事道謝，並宣布全店今天休息1天，誠品生活團隊已成立應變小組，提供必要協助。

誠品生活南西店在內部群組感謝全館店家和員工，「親愛的各位夥伴：大家受到驚嚇了！衷心感謝全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！」

「讓我們整理心情後再出發，今日12/20(六)全店夥伴請好好休息一日，誠品生活團隊也已在第一時間成立應變小組，若有任何問題或需要協助之處，都請隨時和我們聯繫。祝願全體夥伴與家人們心意安寧 闔家平安健康」。

網友表示，誠品的店員通過無線電等方式，引領群眾躲起來，「向這些勇敢的店員、發揮人性光輝的店員致意」。另一名網友表示，「南西誠品裡的店員都是勇者，謝謝你們鎮定的指揮大家逃生路線」。

