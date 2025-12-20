張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

台北市昨天發生駭人隨機殺人案，造成4死9傷，其中1名死者是兇嫌張文。多名目擊者在Threads還原事發經過，張文闖進誠品南西店，遇到落單的人就砍，疑物色目標還回頭張望，其中一名受害者倒下後，跟熱心伸援的民眾說「記得跟我爸媽說我很愛他們」。另有1名機車騎士遇害，胞姊昨晚做完筆錄時悲憤怒吼「他殺了我弟弟」，令人鼻酸。

有網友當時正在誠品南西店內，目睹民眾奔逃，張文全身黑衣、手持長刀，沿路看到單獨的人就砍，「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」。

後來張文就往樓下走了，該名遭砍的路人也倒下。該名網友表示，一群人衝上前救人，她也脫下外套幫對方止血，不停地打110和119，不停跟受害者講話，等待救援時，感覺對方的意識逐漸消失，「他甚至告訴我們，『記得跟我爸媽說我很愛他們』」，她趕緊打氣「你不會死，撐下去！」救護人員接手後，她離開時才察覺自己受到驚嚇，忍不住哭出來，「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

這起隨機殺人案，在中山站外的機車騎士遭張文迎面以長刀揮砍頸部，傷重不治。協助救人的網友表示，騎士大量出血，撐了很久仍倒下。另一名日籍人士奮不顧身救人、按住騎士出血的傷口，並大聲喊著日語，保全人員幫忙報警，另一名熱心民眾尋求止血的東西，她提供衛生棉和衛生紙。

有網友在誠品南西店現場，他說，他的妻子避開1刀，「我最後能做，就是沿途不斷叫人離開，不要往誠品那邊」。

「人生中第一次離死亡那麼近，原來根本來不及尖叫」。另名網友表示，先是聽到一陣尖叫聲，接著一群人衝上手扶梯，她不知道發生什麼事便跟著，後來張文衝過來、人就在她後面，手上還拿著長刀，「我看著他，他看著我，我腦袋一片空白」。張文揮刀大吼「上去，統統上去」。

她表示，她逃進一家店向店員大喊「有人拿刀衝上來，趕快躲起來」，店員帶民眾藏進更衣室後，勇敢在外頭引導更多人躲進來，外頭不斷傳來尖叫聲、跑步聲，還有警笛聲，後來店員評估情況後，更引導民眾從逃生梯離開。