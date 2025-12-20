不是因為故障！ 北車煙霧彈攻擊 北捷免刷卡出站原因曝

台北捷運台北車站出口、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌張文共4死9傷，其中1人重傷。事發時北捷的台北車站站不用刷卡即可出站，不少乘客以為是火災導致設備故障，真相是盡速疏散所有站內乘客，讓民眾立即逃生避險。

張文昨天涉嫌在台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，造成濃煙和火勢，北捷迅速開放出口讓乘客逃生。一名網友昨晚在Threads貼出刷卡匝門的螢幕畫面，顯示「免刷票請速出站，No card required, Leave immediately」。

另一名事發時在現場的網友表示，他當時在北車M8附近的出口，離事發10來分鐘，北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員在旁邊大喊「不用刷卡，趕快出去」。但當時現場民眾沒看到什麼煙，以為只是小火警，或是根本搞不清楚狀況，還是乖乖在閘門前排隊刷卡，「甚至還有人在工作人員面前說，『等我一下，我找一下卡』，工作人員超級眼神死」。

該名網友表示，當下人太多了，不容易聽到，而且完全沒有人有慌張的感覺，大家都是覺得困惑及感到麻煩，找不到出口或回不了家。