快訊

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空

聽新聞
0:00 / 0:00

不是因為故障！ 北車煙霧彈攻擊 北捷免刷卡出站原因曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北捷運台北車站出口遭扔擲煙霧彈和汽油彈，圖為事發後現場管制情形。記者翁至成／攝影
台北捷運台北車站出口遭扔擲煙霧彈和汽油彈，圖為事發後現場管制情形。記者翁至成／攝影

台北捷運台北車站出口、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌張文共4死9傷，其中1人重傷。事發時北捷的台北車站站不用刷卡即可出站，不少乘客以為是火災導致設備故障，真相是盡速疏散所有站內乘客，讓民眾立即逃生避險。

張文昨天涉嫌在台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，造成濃煙和火勢，北捷迅速開放出口讓乘客逃生。一名網友昨晚在Threads貼出刷卡匝門的螢幕畫面，顯示「免刷票請速出站，No card required, Leave immediately」。

另一名事發時在現場的網友表示，他當時在北車M8附近的出口，離事發10來分鐘，北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員在旁邊大喊「不用刷卡，趕快出去」。但當時現場民眾沒看到什麼煙，以為只是小火警，或是根本搞不清楚狀況，還是乖乖在閘門前排隊刷卡，「甚至還有人在工作人員面前說，『等我一下，我找一下卡』，工作人員超級眼神死」。

該名網友表示，當下人太多了，不容易聽到，而且完全沒有人有慌張的感覺，大家都是覺得困惑及感到麻煩，找不到出口或回不了家。

其他網友表示，「北捷在這方面做得很好」、「還好有標示免刷卡，找不到卡真的會哭」、「港鐵發生事故的時候，也是打開所有驗票閘門，給旅客免刷票離開車站」、「唯獨這種免費免票是最不願意看到」。

北捷昨晚加強維安，員警攜步槍警戒。記者楊正海／攝影
北捷昨晚加強維安，員警攜步槍警戒。記者楊正海／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

台北隨機傷人案國際關注 外媒形容「車站驚魂」

張文北捷台北車站傷人 返旅館拿凶器後再犯案

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

相關新聞

丟煙霧彈再砍人！北車隨機殺人 連同凶嫌4死

台北車站內、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌共四死九傷，其中一人重傷。通緝犯張文涉嫌在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製...

北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空

台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明...

接連縱火調虎離山 再到北車犯案 張文作案時間軸曝光

涉嫌在台北車站丟擲煙霧彈、汽油彈，並在台北捷運中山站外持刀砍人的嫌犯張文，桃園地檢署昨晚證實，他因為搬家未申報，去年底教...

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

台北市昨天發生駭人隨機殺人案，造成4死9傷，其中1名死者是兇嫌張文。多名目擊者在Threads還原事發經過，張文闖進誠品...

貼文「張文是我兄弟、下個目標高雄車站」 高警霹靂小組荷槍實彈巡邏

北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車...

不是因為故障！ 北車煙霧彈攻擊 北捷免刷卡出站原因曝

台北捷運台北車站出口、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌張文共4死9傷，其中1人重傷。事發時北捷的台北車站站不用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。