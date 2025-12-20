北捷隨機殺人 嫌犯父母親台北應訊 凌晨回桃園警搜索

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方送張文父母親回桃園同時進屋搜索。記者鄭國樑／攝影
警方送張文父母親回桃園同時進屋搜索。記者鄭國樑／攝影

台北市捷運隨機殺人嫌犯張文的父母親住在桃園，案發後北市警方專案小組會同桃園警方到張家，帶走張的父母北上釐清案情，詢問結束後，兩人今天凌晨約零時48分搭偵防車回到桃園，警方同時進屋再查有無與案情相關的線索。

警方人車直接進入張文父母親住的社區，隨後關上社區對外的鐵捲門通道，張的父母下車一前一後和警方專案小組快步走10多公尺進屋子，警方全程錄影。

張文的父母親住在一處三樓半的透天社區，鄰居說看過張文小時候，長大以後幾乎很少看到人，應該都在外地生活，印象中他還有哥哥住在高雄，但目前是否如此也不確定。

案發後，台北市刑大專案小組人員也到張文父母親的住處，原本要進入屋裡蒐證，不過因為張的父母親已經被專案小組其他人帶走，屋裡沒人進不去，一直到深夜都還在社區屋外守候，直到兩人回來才進入，持搜索票蒐證。

「真的不了解這一家」，附近鄰居說張文的父母親搬來應該有10多年，有的人還看過張少年的時候，但是因為沒有往來，不知道張文的生活，也不清楚他父母親的工作，張文被通緝後，桃園警方來過幾次但是都沒找到張文，研判他都在台北活動。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

貼文「張文是我兄弟、下個目標高雄車站」 高警霹靂小組荷槍實彈巡邏

丟煙霧彈再砍人！北車隨機殺人 連同凶嫌4死

北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空

北車無差別攻擊事件 有冷漠也有出手救人

相關新聞

丟煙霧彈再砍人！北車隨機殺人 連同凶嫌4死

台北車站內、中山捷運站外昨晚發生隨機殺人事件，連同凶嫌共四死九傷，其中一人重傷。通緝犯張文涉嫌在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製...

北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空

台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明...

接連縱火調虎離山 再到北車犯案 張文作案時間軸曝光

涉嫌在台北車站丟擲煙霧彈、汽油彈，並在台北捷運中山站外持刀砍人的嫌犯張文，桃園地檢署昨晚證實，他因為搬家未申報，去年底教...

北車隨機殺人後…警陸空戒備 北市設反恐應變中心

台北車站捷運站Ｍ８出口及誠品百貨南西商圈，昨通緝犯張文丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成四死九傷，警政署通令全國各火車站、...

貼文「張文是我兄弟、下個目標高雄車站」 高警霹靂小組荷槍實彈巡邏

北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車...

北捷隨機殺人 嫌犯父母親台北應訊 凌晨回桃園警搜索

台北市捷運隨機殺人嫌犯張文的父母親住在桃園，案發後北市警方專案小組會同桃園警方到張家，帶走張的父母北上釐清案情，詢問結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。