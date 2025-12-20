北捷隨機殺人 嫌犯父母親台北應訊 凌晨回桃園警搜索

台北市捷運隨機殺人嫌犯張文的父母親住在桃園，案發後北市警方專案小組會同桃園警方到張家，帶走張的父母北上釐清案情，詢問結束後，兩人今天凌晨約零時48分搭偵防車回到桃園，警方同時進屋再查有無與案情相關的線索。

警方人車直接進入張文父母親住的社區，隨後關上社區對外的鐵捲門通道，張的父母下車一前一後和警方專案小組快步走10多公尺進屋子，警方全程錄影。

張文的父母親住在一處三樓半的透天社區，鄰居說看過張文小時候，長大以後幾乎很少看到人，應該都在外地生活，印象中他還有哥哥住在高雄，但目前是否如此也不確定。

案發後，台北市刑大專案小組人員也到張文父母親的住處，原本要進入屋裡蒐證，不過因為張的父母親已經被專案小組其他人帶走，屋裡沒人進不去，一直到深夜都還在社區屋外守候，直到兩人回來才進入，持搜索票蒐證。

「真的不了解這一家」，附近鄰居說張文的父母親搬來應該有10多年，有的人還看過張少年的時候，但是因為沒有往來，不知道張文的生活，也不清楚他父母親的工作，張文被通緝後，桃園警方來過幾次但是都沒找到張文，研判他都在台北活動。