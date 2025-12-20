貼文「張文是我兄弟、下個目標高雄車站」 高警霹靂小組荷槍實彈巡邏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
北車和南西商圈昨晚遭隨機攻擊，有網友貼文挺凶嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提供
北車、南西商圈遭隨機恐攻，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站敬請期待」，高市刑大科偵隊正追查PO文者；為維護高雄火車站搭車安全，高警、保大霹靂小組和鐵路警察昨晚荷槍實彈在車站巡邏。

凶嫌張文在北車、誠品南西店發動隨機恐怖攻擊，事後疑畏罪墜樓身亡，另有3名男子無辜被砍傷重宣告不治。

案發後，社群網路Threads有署名nvlw6wyef8rc5的網友隨即貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

該名網友貼文5分鐘陸續被網友截圖轉傳，後原PO刪文，高雄警方和鐵路警察介入調查，高市刑大科偵隊漏夜追查PO文者身分。

由於貼文者發文鎖定「高雄火車站」將成下一個恐攻目標，高雄警方派出保大霹靂小組、捷運警察和鐵警共同加強巡視車站內有無可疑目標，警方身穿防彈背心、手持長槍，荷槍實彈在車站來回巡邏，引起旅客側目。

警方指，周六搭車人潮多，鐵路警察將增派4到6名警力，捷警和保大也將增派員警在人潮密集處加強監控及巡視，提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

