北車無差別攻擊事件 有冷漠也有出手救人

聯合報／ 記者施鴻基翁至成李承穎楊正海／台北報導

北市昨發生無差別攻擊事件，過程中有人尖叫狂奔逃命，卻也有人淡定以對，他在北車扔煙霧彈長達廿七分鐘都無人報警，警方獲報趕抵時已逃逸無蹤；有人看著凶嫌張文持刀經過無動於衷，畫面流出後，許多人不禁感嘆台灣人警覺性太低。

張文昨先在台北車站內投擲汽油彈和煙霧彈，一名背著樂器的女學生馬上快速從他身邊跑過，在他丟出四、五個煙霧彈後，一名男子距離他不到五公尺，卻慢條斯理走過，直到張文朝他扔「彈」，才加快腳步逃離。

在張文轉往地下道繼續行凶時，一名男子被他刺了一刀後逃離現場，隨後他瞄往附近的咖啡店，店內坐滿顧客，有人起身找地方躲藏，但也有人淡定喝咖啡。

一名目擊者回憶，事發時看到一群人神情慌張地衝過來，起初還反應不過來，「下一秒就看到一個男的拿著長長的刀砍過來，一瞬間真的覺得自己可能會死。」現場一名女子驚慌跌倒，兩人互相攙扶嚇得落淚。

也有目擊者在網路發文，她看到張文持刀沿路攻擊單獨行走的路人，其中一人受傷倒地，她馬上脫下外套幫忙止血，不停撥一一○和一一九並和傷者交談，印象最深刻的是在送醫前對方逐漸失去意識，卻依然說「記得跟我爸媽說我很愛他們」，她只能忍淚打氣「你不會死！撐下去！」事後在捷運轉乘時情緒終於潰決。

台北市長蔣萬安也肯定一名女醫師及時救助中山站外兩名倒地的傷者，為傷者爭取關鍵的「黃金救治時間」。北市議員汪志冰感嘆這無異「鄭捷事件」再現，她要求北捷與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習。

