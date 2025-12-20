聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機殺人後…警陸空戒備 北市設反恐應變中心

聯合報／ 記者廖炳棋林佳彣胡瑞玲／台北報導
台北車站與捷運中山站昨晚發生歹徒無差別攻擊民眾事件後，大批警力在中山捷運站加強巡邏。記者葉信菉／攝影
台北車站與捷運中山站昨晚發生歹徒無差別攻擊民眾事件後，大批警力在中山捷運站加強巡邏。記者葉信菉／攝影

台北車站捷運站Ｍ８出口及誠品百貨南西商圈，昨通緝犯張文丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成四死九傷，警政署通令全國各火車站、捷運、航空站加強戒備及巡邏，台北市也在昨晚成立反恐應變中心，因應可能發生的意外狀況。警政署與市警局支援捷運警察隊現有警力共二百人，強化捷運系統車站及車廂巡守。

交通部長陳世凱表示，第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，維持高度警戒，並由防災中心統一調度應變，並加強場站及車站巡防。

警政署表示，目前已在全國大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局、分局，加強協調、通報聯繫、立即應處，截至昨晚全國共使用警力一九三二人次。

另外，警政署長及台北市警察局長昨深夜在中正一警分局召開專案會議，要求釐清犯嫌作案動機、計畫及是否還有共犯。

昨天傍晚北車隨機殺人案發生後，由於事涉敏感地點，台北市警察局長李西河、台北市刑警大隊長盧俊宏立即趕往現場，當時雖還未意識到是隨機恐攻，不過因為北車是重要敏感地點，警方立即展開刑案偵辦程序，除出動鷹眼小組調閱嫌犯行蹤、M化車準備出發，也下令預備外勤警力，隨時準備出動。

事發後不久，中山南西商圈再發生恐攻案件，警察局研判可能為同一人犯案，除要求中山分局立即疏散現場民眾，發上封鎖線，準備圍捕嫌犯，由於民眾已產生恐慌，加上不確定是否有共犯，為防範模仿效應，台北市警察局決定成立反恐應變中心，同時警政署、刑事警察局等單位派人支援，各警分局、派出所主官回到駐地隨時因應可能狀況，並對人潮擁擠及交通要點展開巡邏。

儘管目前跡象是孤狼犯案，但警政署不敢大意，針對周末假日期間重大活動及人潮聚集場所，警方將協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

台北隨機傷人案國際關注 外媒形容「車站驚魂」

張文北捷台北車站傷人 返旅館拿凶器後再犯案

北市「1219事件」送醫13人 含兇嫌共4死9傷

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。