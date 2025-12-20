隨機攻擊…接連縱火調虎離山 再到北車犯案

涉嫌在台北車站丟擲煙霧彈、汽油彈，並在台北捷運中山站外持刀砍人的嫌犯張文，桃園地檢署昨晚證實，他因為搬家未申報，去年底教育召集令無法順利送達，今年七月十一日桃檢依妨害兵役罪通緝，沒想到逃亡數月後竟在北市交通樞紐犯案殺人，震驚全國。

據透露，警方透過調閱監視器掌握張文行蹤，他從昨天下午就開始犯案，先在台北市長安東路縱火，燒毀路邊機車及汽車，傍晚前往台北車站犯案前，先在位於北市公園路的租屋處縱火燒屋，將大批警力引致火災現場後，隨即前往台北車站繼續犯案。

警方對張文使出疑似「調虎離山」的手法頗為訝異，至於犯案的動機仍待釐清。

警方初步排除有共犯，從他公園路租屋處發現大量生存玩家工具，查扣兩把長刀、兩台電腦，同步釐清是否有其他幫助犯，包括嫌犯如何計畫、如何取得煙霧彈與製作汽油彈；警方也查出，嫌犯疑似事前謀畫，在十七日已入住誠品南西店對街的「千慧旅館」，從北車M8離開後，一度返回旅館，取得刀械、煙霧彈後再走至南京西路犯案。

由於張文的戶籍地在桃園市，警方也已至桃園住處搜索，並訪談家屬試圖還原犯案動機以及背景。

根據桃園地檢署提供的最新資料，在台北車站、北捷中山站外百貨公司持刀砍人的通緝犯張文，因為搬離開桃園後，戶籍卻未更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於去年十一月廿五日遞送的教育召集令無法順利送達，函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署收案後，因教召未報到，依程序發出二次通知書到地檢署開偵查庭，但張文均未出庭，檢方於今年七月十一日正式對他發布通緝。

張文老家在桃園楊梅區，據了解，他已搬離楊梅老家，現住地在台北市中正區。老家鄰居昨晚表示，與張家沒有往來，「不了解這一家人」。北市警已組專案小組，案發後已將張文父母接到台北配合調查。

桃園警方昨晚也到楊梅張家住處，屋內無人應答。鄰居表示，不知道張家人去了哪裡，對張在台北犯案十分驚訝。

「真的不了解這一家！」附近鄰居說，張家搬來此處約十多年，以前還看過他青少年的樣子，但因為沒有往來，不知道張男的生活，也不清楚他父母親的工作。桃園警方表示，將設法釐清張家人在地方上的動態。