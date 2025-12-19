信義分局副所長收鍾文智5次「博奕」金流逾千萬 聲押獲准 依法停職
「鮑魚達人」鍾文智炒作台灣存託憑證（TDR）海撈4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在防逃機制啟動前棄保潛逃，調查局查出，鍾文智買通信義分局福德派出所，協助偽造報到紀錄，且三張犂派出所副所長李俊良與鍾文智有千萬可疑資金往來，台北地檢署今晨依貪汙之產來源不明罪、圖利罪聲押禁見李俊良，法院深夜裁定羈押，持續追查有無官警涉弊。
鍾文智司機葉仲清，疑充當白手套交付款項給李俊良，並協助特定公務員轉交2名與鍾文智有金錢糾紛的債務人戶役政個資，一併遭檢方聲押禁見獲准。全案之所以曝光，在於葉仲清的手機通訊軟體「微信」被查查扣，檢調從中掌握關鍵金流對話。
台北市警察局指出，信義分局三名副所長拔官，改調信義警備隊服務，李俊良被羈押，將依法停職。
據調查，鍾文智2021至2023年間，因炒股被法院裁定天價交保，每周須向福德派出所報到3次，但他限制住居期間，不僅沒按時前往派出所簽到，反而透過警界有力人士「項哥」結識時任副所長李俊良，由李俊良護航偽造簽到紀錄，李俊良去年平調三張犁派出所後，請託找古志銘、梁思強多多「關照」鍾文智。
全案關鍵在於，李俊良與鍾文智去年有5次資金往來，款項是從葉仲清名下的公司領出，再由葉仲清以現金交給李俊良，最多一次為350萬元，葉仲清雖坦承確有其事，卻辯稱不知款項用途，只是依照老闆吩咐辦事，被懷疑是白手套。
李俊良供稱，這筆錢是鍾文智「玩球版」輸的帳，主要都在輸MLB（美職），因他是牽線開球版的中人，依規定要「帶帳」，鍾文智最初有匯過一筆30萬給李姓女組頭，後因轉帳麻煩，才透過葉仲清分批轉交「賭債」給他，再由他交給李女，並不是賄款。
辦案人員昨天臨時約談李姓女子到案，她雖證稱自己是女組頭，帳戶也有收過一次鍾文智的賭帳，但檢方認為「賭債」說詞是事先串供，未予採信。
