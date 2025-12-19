台北隨機攻擊釀死傷...民眾目擊驚嚇 衛生局啟動「心理諮詢安心方案」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影
捷運中山站旁誠品發生傷人事件，晚間七時左右消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影

台北今天發生隨機攻擊事件釀多人死傷，在場不少民眾目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。台北市衛生局表示，已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

衛生局長黃建華表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態；若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康。

黃建華指出，一是24小時心理支持電話，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。  他說，二是線上心理諮詢資源，為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。

