「1219事件」專案小組明二度開會 蔣萬安：親自緊盯進度

北市今天發生不特定襲擊事件，北捷晚間全面戒備。台北市長蔣萬安深夜臉書發文表示「非常痛心」，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。第一時間，市府即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」明天一早也會再次召開會議，將親自緊盯進度。

蔣萬安指出，醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。也親自前往台大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

蔣萬安說，為了保障市民安全、穩定社會秩序，已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

蔣萬安說，嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，也要求警察局深入調查、釐清案情。今晚在台大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，他感到非常心痛、不捨與感動。

另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，他向這些熱心的民眾致上最高的敬意「感謝你們願意挺身而出。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線