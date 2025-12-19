張文北捷台北車站傷人 返旅館拿凶器後再犯案

男子張文今天接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，之後闖入百貨墜樓不治。警方查出張文在台北車站犯案後，短暫回中山站附近旅館拿凶器後，再度犯案。

台北捷運台北車站、捷運中山站晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾案，轄區警方隨即派員圍捕，但張文墜樓送醫不治，截至目前已造成3死、6傷。

台北市政府警察局刑事警察大隊長盧俊宏晚間於警察局中正第一分局說，張文在台北車站地下通道犯案後，從地下街跑回中山站附近旅館拿凶器，時間約30秒，之後再跑到中山站外馬路持凶器無差別攻擊民眾，之後闖入百貨公司內。

他說，警方獲報後派員到場圍捕，張文之後從百貨公司6樓墜樓，送醫搶救後不治。

警方已搜索張文在台北中正區租屋處、中山站附近入住旅館與桃園市住家，訪談家屬了解張文交友與健康狀況。

盧俊宏表示，經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。

他說，張文住旅館約3天，經調閱監視器畫面，張文在台北車站犯案後曾回飯店拿刀械、信號彈等。

內政部警政署長張榮興晚間也在中正一分局外，接受媒體聯訪表示，警方將連夜追查張文是否有共犯協助並釐清犯案動機，而派員搜索張文租屋處及旅館，發現部分凶器。

張榮興說，後續將針對全國重大活動及人潮聚集場所，並與航空、鐵路與捷運主管機關合作加強維安。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980