台北隨機傷人案國際關注 外媒形容「車站驚魂」

中央社／ 台北19日綜合外電報導

男子張文今天接連在捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不治。這起事件震驚社會，國外媒體跟進報導並上傳現場畫面，事件受到國際關注。

除了路透社、美聯社、法新社等國際通訊社之外，日本、英國、德國、美國、新加坡、印度、以色列等國媒體紛紛於迅速針對這起攻擊事件進行報導。

英國「太陽報」（The Sun）在網站首頁以突發新聞報導這起「車站驚魂」（Train Terror）說，驚悚畫面顯示，嫌犯從背包中抽出一把大刀，疑似施放煙霧裝置，攻擊周遭路人，後來墜樓身亡。網站並且上傳標註為「主要車站丟擲煙霧彈持刀砍人致9傷，攻擊者後來墜樓不治」的現場畫面。

這則報導指出，首起事件發生在台北車站出口。身分不詳男子突然在車站出口投擲多枚煙霧彈，現場傳出數次悶響，橘白色濃煙迅速蔓延，站區彌漫化學氣味。乘客捂住口鼻驚聲尖叫，大批人潮驚慌逃竄。

報導描述，目擊者拍攝的畫面顯示，身穿黑衣的該名男子跪在斑馬線上整理物品後，隨即展開駭人攻擊。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，在台北巿中心於晚間交通尖峰時段發生這起連環攻擊事件，讓主要交通樞紐及周邊地區陷入恐慌。英國「快報」（Express）也報導這起事件。

日本「產經新聞」、印度「鑄幣報」（Mint）、德國之聲（DW）等媒體則引述中央通訊社等台灣媒體進行報導。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）和亞洲新聞台（CNA）報導，台灣總統賴清德在臉書發文說：「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。」

路透社報導，台灣行政院長卓榮泰在臉書發文指出：「我們將會徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。」

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

關係修復變數？陸駭客疑入侵英外交部 數萬筆機敏資料遭竊

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

台北車站、南西隨機攻擊案死者再+1 目前已4人死亡

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。