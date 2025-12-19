北市隨機傷人引關注 航警局立即全面升級機場維安護國門

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
航警局進一步說明，鑒於大眾運輸系統一旦發生治安事件，容易造成社會恐慌，已特別加強與桃園機場捷運、台北捷運松山機場站及機場公司維安人員的橫向聯繫，建立即時通報與聯防機制，一旦發現異常狀況，能迅速掌握、立即處置，降低風險。圖／航空警察局提供
台北市19日發生隨機傷人事件，引發社會關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。

航警局局長趙瑞華表示事件發生後第一時間指示保安警察大隊啟動強化維安機制，全面檢視並調整勤務部署，針對桃園機場第一、第二航廈，以及出入境大廳、候機室、非管制區、捷運連通道等人潮密集處所，加密巡邏頻率並提高見警率，巡邏勤務以雙人或多人編組方式進行，藉此發揮嚇阻犯罪效果，讓旅客能安心往返。

航警局進一步說明，鑒於大眾運輸系統一旦發生治安事件，容易造成社會恐慌，已特別加強與桃園機場捷運、台北捷運松山機場站及機場公司維安人員的橫向聯繫，建立即時通報與聯防機制，一旦發現異常狀況，能迅速掌握、立即處置，降低風險。

在警力與裝備整備方面，航警局指出，第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，也同步提升防護器材整備與應變能力，並透過機場環場監控系統，即時掌握可疑人、事、物動態，搭配科技設備輔助判斷與蒐證，防堵模仿效應發生。

此外，航警局也要求同仁加強主動作為，對於在航站內長時間徘徊、行為異常或疑似影響公共安全者，將主動關懷，必要時依法進行盤查，力求在第一時間排除潛在威脅，將風險阻絕於國門之外。

航警局強調，維護機場治安與旅客人身安全是責無旁貸的任務，面對任何影響公共安全的不法暴力行為，警方一向採取零容忍態度，將依法嚴正執法，絕不寬貸。航警也呼籲民眾，若在機場內發現可疑人事物或感受到安全威脅，應保持冷靜，立即撥打110報案電話，或向現場員警及服務人員反映，警方將持續守護國門安全，提供國人與國際旅客安心、穩定的候機環境。

台北市19日發生隨機傷人事件，引發社會關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。圖／航空警察局提供
