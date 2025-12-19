快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，貼文5分鐘被網友截圖，後原PO刪文，高雄警方已請科偵隊追查PO文者身分。

凶嫌張文在北車、誠品南西店發動隨機恐怖攻擊，事後疑畏罪墜樓身亡，另有3名男子無辜被砍傷重宣告不治。

案發後，社群網路Threads有署名nvlw6wyef8rc5的網友貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組組織，今天他未完成的任務,我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

有網友看到貼文怒指原PO「以為網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓他紅」、「北齊這個meta會提供用戶資料喔」。

轄區三民一警分局警方指，已接獲訊息，為維護民眾安危，已同步通知刑大科偵隊追查原PO的IP位置，約談到案說明。

因應北捷遭隨機攻擊事件，高雄市警局及鐵路警察、航空站對於人潮密集處火車站、捷運站及機場等人潮密集處加強監控及巡視，並提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
北車晚間遭隨機攻擊釀4死，有網友貼文力挺凶嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提供
北車晚間遭隨機攻擊釀4死，有網友貼文力挺凶嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 高雄車站 Threads

延伸閱讀

北車、南西隨機攻擊案死者再+1 目前已4人死亡

北車、中山站隨機攻擊案 綠黨團敦促強化耶誕、跨年群聚活動安全

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山站隨機攻擊案…蔣萬安探視死傷者家屬 啟動一案一社工

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。