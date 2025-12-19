北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命，仍於22時13分搶救無效過世。目前死者累積4名，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治的57歲余姓男子、馬偕醫院收治的37歲蕭姓男子，與新光醫院收治的王姓男子。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉毅稍早說明，余姓男子是在下午5時57分左右送到台大，到院前已經OHCA，約7時30分前後身亡，死亡原因為出血性休克，送醫時左肩胛骨有撕裂傷，不斷冒出血液與空氣，從傷勢從左側肺葉一路貫穿至左心房，傷口大小約5公分左右，傷勢類似尖銳物穿刺傷，並不像爆炸碎片導致的傷害。

疑畏罪墜樓的犯嫌張文，到院前OHCA，國泰醫院知情人士低調證實，犯嫌晚間7時42分宣告死亡。馬偕醫院收治1名OHCA病人，晚間8時許，經院方證實宣告不治，台北市長蔣萬安、副市長已抵達慰問並離開。

行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章等人，晚間9時赴台大醫院探視傷者，卓榮泰說，會完整調查犯嫌動機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980