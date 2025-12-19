快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今晚捷運中山站旁的誠品南西店發生隨機傷人事件。記者曾原信／攝影
今晚捷運中山站旁的誠品南西店發生隨機傷人事件。記者曾原信／攝影

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命，仍於22時13分搶救無效過世。目前死者累積4名，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治的57歲余姓男子、馬偕醫院收治的37歲蕭姓男子，與新光醫院收治的王姓男子。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉毅稍早說明，余姓男子是在下午5時57分左右送到台大，到院前已經OHCA，約7時30分前後身亡，死亡原因為出血性休克，送醫時左肩胛骨有撕裂傷，不斷冒出血液與空氣，從傷勢從左側肺葉一路貫穿至左心房，傷口大小約5公分左右，傷勢類似尖銳物穿刺傷，並不像爆炸碎片導致的傷害。

疑畏罪墜樓的犯嫌張文，到院前OHCA，國泰醫院知情人士低調證實，犯嫌晚間7時42分宣告死亡。馬偕醫院收治1名OHCA病人，晚間8時許，經院方證實宣告不治，台北市長蔣萬安、副市長已抵達慰問並離開。

行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章等人，晚間9時赴台大醫院探視傷者，卓榮泰說，會完整調查犯嫌動機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

捷運<a href='/search/tagging/2/台北車站' rel='台北車站' data-rel='/2/104942' class='tag'><strong>台北車站</strong></a>發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，已經在晚間7時48分宣告不治，目前已前往住處搜索中，案發現場及住處尚未發現遺書。國防部則表示，嫌犯並非現役軍人。記者曾原信／攝影
捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，已經在晚間7時48分宣告不治，目前已前往住處搜索中，案發現場及住處尚未發現遺書。國防部則表示，嫌犯並非現役軍人。記者曾原信／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 OHCA 馬偕醫院 台大醫院

延伸閱讀

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

北車恐怖攻擊 閣揆卓榮泰：下令全國車站、捷運戒備 盡速抓人

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。