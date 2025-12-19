快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運台北車站及中山商圈今晚發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。記者翁至成／攝影
台北捷運台北車站及中山商圈今晚發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。記者翁至成／攝影

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20分二度對外說明，並慰問死者家屬，並感謝有民眾願意挺身而出、施以救助。

一名57歲余姓男子在台北車站，疑似為阻擋嫌犯，遭砍傷，送台大醫院後搶救不治。蔣萬安說，在台大醫院和死者太太慰問的過程，我們都非常的心痛。妻子也提到，丈夫平時就是一位仗義執言、非常有正義感的人。後續除了捷運公司相關單位給予全面慰問協助，在此時此刻，還是要對於願意挺身而出、富有正義感、仗義執言的民眾，給予最高的肯定。

蔣萬安也說，他到馬偕醫院的時候，護理長轉述傷者陳述在中山站外有兩位傷者倒地，有一名女性醫師施以即刻的救助，所以讓其中一位傷者在後續搶救的過程當中，能夠爭取更多的黃金時間。感謝有民眾願意挺身而出、施以救助。

蔣萬安表示，緊急召開跨局處的會議，即刻成立「1219台北市緊急維安應變專小組」，由他親自主持，跨局處來隨時來彙整各方最新的狀況以及資訊。第二關於醫療救援的部分，即刻給予全面的救助，包括目前所了解最新狀況，總共3名OHCA患者，以及9名傷者。

他說，3名OHCA的民眾，他已親自到台大、馬偕、新光醫院去了解狀況以及慰問家屬。另外，啟動「一案一社工」給予全面的後續支援協助，同時醫療綠色通道，還有後續家屬包括在心理、法律各個層面的相關協助。

他也到台大醫院一位男性傷者在台北車站M7，當時第一時間看到嫌犯，即刻地伸出援手要去制止這樣的行為，而不幸地受到攻擊，也不幸地離開。

蔣萬安說，已即刻要求警察局各單位，啟動全市加強維安戒備及巡檢機制，所以即刻起包括台北市各車站、捷運站、商圈，以及人潮聚集的地方，還有各類大型活動，加派見警率、加派警力，以及全面提升各項的巡邏。捷運站也會每日動員70名的警力，也會向中央警政署請派85名的維安警力。

針對明後天舉辦的台北馬拉松，蔣萬安說，關於接下來各項大型活動，會全面提升各項警力還有見警率，以及相關戒備，警察局都會做縝密、周延的規畫，大型活動都會以高標準來進行相關維安。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市長蔣萬安在晚間9時30分左右二度說明。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安在晚間9時30分左右二度說明。記者邱書昱／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 蔣萬安

延伸閱讀

北車、中山站爆攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

投煙霧彈男又連傷9人 蔣萬安曝嫌犯87年次、本國籍

蔣萬安坐鎮！北車遭擲煙霧彈、中山爆砍人案 M7閘門封鎖

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「以最快速度逮捕嫌犯」

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。