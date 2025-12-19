快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北車發生隨機攻擊案…蔣萬安探視死傷者家屬 啟動一案一社工

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安晚上赴台大醫院探視受害者家屬。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安晚上赴台大醫院探視受害者家屬。圖／讀者提供

台北車站下午發生隨機傷人事件，嫌犯畏罪墜樓，共3死6傷，台北市長蔣萬安晚上赴台大馬偕及新光醫院探視死傷者家屬，也向院方了解傷者傷勢。也啟動一案一社工，給予後續全面的支援與協助，同時醫療綠色通道，還有後續家屬包括在心理、法律等各個層面的協助。

蔣萬安前往醫院了解醫療救援，並表示會刻給予全面的救助，蔣萬安也一一了解重傷OCHA患者，其中特別到台大醫院關心在台北車站M7的受害者。

蔣萬安指出，當時該受害者第一時間看到嫌犯，即刻伸出援手要去制止，不幸受到攻擊，也不幸地離開。蔣萬安也在台大醫院慰問他太太，後續指示捷運公司等相關單位給予全面的慰問協助，也對願意挺身而出、富有正義感、仗義執言的民眾，給予最高的肯定。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 蔣萬安

延伸閱讀

北車、中山站爆攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

投煙霧彈男又連傷9人 蔣萬安曝嫌犯87年次、本國籍

蔣萬安坐鎮！北車遭擲煙霧彈、中山爆砍人案 M7閘門封鎖

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「以最快速度逮捕嫌犯」

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。