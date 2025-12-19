北車發生隨機攻擊案…蔣萬安探視死傷者家屬 啟動一案一社工

台北車站下午發生隨機傷人事件，嫌犯畏罪墜樓，共3死6傷，台北市長蔣萬安晚上赴台大馬偕及新光醫院探視死傷者家屬，也向院方了解傷者傷勢。也啟動一案一社工，給予後續全面的支援與協助，同時醫療綠色通道，還有後續家屬包括在心理、法律等各個層面的協助。

蔣萬安前往醫院了解醫療救援，並表示會刻給予全面的救助，蔣萬安也一一了解重傷OCHA患者，其中特別到台大醫院關心在台北車站M7的受害者。

蔣萬安指出，當時該受害者第一時間看到嫌犯，即刻伸出援手要去制止，不幸受到攻擊，也不幸地離開。蔣萬安也在台大醫院慰問他太太，後續指示捷運公司等相關單位給予全面的慰問協助，也對願意挺身而出、富有正義感、仗義執言的民眾，給予最高的肯定。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980