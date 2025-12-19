北車、中山隨機攻擊案…嫌犯張文行兇動線為何？蔣萬安回應

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20分受訪，初步監視器畫面顯示，從台北車站M7出口往北到中山站外，很多還需要深入了解調查。

由於犯嫌在北捷台北車站扔煙霧彈並拿刀攻擊，隨後又到中山商圈砍人，媒體追問犯嫌動線？蔣萬安說，相關細節警察局都在深入了解以及調查，從初步的監視器畫面，犯嫌確實一開始在台北車站M7出口這裡，然後往北到中山站外，準備了包括汽油彈以及煙霧彈，並且手持利器。

他說，畫面看起來似乎是一把長刀，當然很多還必須要深入了解、詳加調查，警察局這邊都會徹夜進行全面清查。

至於該犯嫌身份、初步了解在中正區租屋處自製汽油彈先縱火。蔣萬安說，掌握嫌犯是民國87年次、正在通緝的逃避兵役的嫌犯。初步了解，犯嫌確實是在中正區租屋，如何取得這些汽油彈的原料，警察局目前正在積極地調查偵辦當中。

另外有關犯嫌畏罪墜樓，後續賠償及聯繫犯嫌家屬等。蔣萬安說，法務局都已經啟動各項的後續法律作為，我們一定是全力追究各項責任，也會還給傷者、亡者公道。

