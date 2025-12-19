北車隨機傷人…嫌犯丟煙霧彈掀恐慌 學者：應推動實名制購買

北車、台北捷運中山站今天發生隨機傷人事件，嫌犯犯案過程投擲可在網路購買、生存遊戲用的M18煙霧彈。曾參與多次關鍵基礎設施演練的國防院學者蘇紫雲建議，應實名制購買相關產品，以兼顧登山、生存遊戲等合法使用權，同時在短期內應仿效歐美國家於相關設施提升「見警率」。

台北火車站、捷運中山站周遭今天晚間發生隨機傷人事件，兩處犯罪皆為張姓男子所為，經員警追捕後墜樓、送醫不治。嫌犯在犯罪過程投擲煙霧彈，根據照片顯示，為生存遊戲所使用的M18煙霧彈，於網站上均可購得，可持續發煙85秒至100秒。

曾參與多次關鍵基礎設施演練、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，從監視器畫面發現，嫌犯在第一時間穿著防彈背心、防毒面罩及基本護具，為具有計劃性的犯案，而類似的煙霧彈，若白煙為掩護攻擊、撤退或轉移陣地使用；若綠煙、黃煙，則用來標記攻擊區域，由於其煙幕會造成氣管粘膜傷害，除非配戴防毒面具，否則禁止在密閉區域使用。

蘇紫雲建議，雖然在特定網站上仍能購買煙霧彈、信號彈等裝備，但建議應推動實名制購買，以兼顧登山、求救或生存遊戲等合法使用權。

由於台北火車站為關鍵基礎設施，在歷次軍警消演習中均是重中之重。蘇紫雲提到，政府已對此做過多次演練，雖然不幸造成一般民眾傷亡，但從此次後續警方圍捕的進程觀察已避免傷害擴大；但也應思考強化相關作為，避免有心人在密閉空間釋放毒氣，因此建議仿效歐美國家，在短時間內提高見警率、安定民心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980