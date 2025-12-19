快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

北車隨機傷人…嫌犯丟煙霧彈掀恐慌 學者：應推動實名制購買

中央社／ 台北19日電
北車、台北捷運中山站今天發生隨機傷人事件，嫌犯犯案過程投擲可在網路購買、生存遊戲用的M18煙霧彈。記者翁至成／攝影
北車、台北捷運中山站今天發生隨機傷人事件，嫌犯犯案過程投擲可在網路購買、生存遊戲用的M18煙霧彈。記者翁至成／攝影

北車、台北捷運中山站今天發生隨機傷人事件，嫌犯犯案過程投擲可在網路購買、生存遊戲用的M18煙霧彈。曾參與多次關鍵基礎設施演練的國防院學者蘇紫雲建議，應實名制購買相關產品，以兼顧登山、生存遊戲等合法使用權，同時在短期內應仿效歐美國家於相關設施提升「見警率」。

台北火車站、捷運中山站周遭今天晚間發生隨機傷人事件，兩處犯罪皆為張姓男子所為，經員警追捕後墜樓、送醫不治。嫌犯在犯罪過程投擲煙霧彈，根據照片顯示，為生存遊戲所使用的M18煙霧彈，於網站上均可購得，可持續發煙85秒至100秒。

曾參與多次關鍵基礎設施演練、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，從監視器畫面發現，嫌犯在第一時間穿著防彈背心、防毒面罩及基本護具，為具有計劃性的犯案，而類似的煙霧彈，若白煙為掩護攻擊、撤退或轉移陣地使用；若綠煙、黃煙，則用來標記攻擊區域，由於其煙幕會造成氣管粘膜傷害，除非配戴防毒面具，否則禁止在密閉區域使用。

蘇紫雲建議，雖然在特定網站上仍能購買煙霧彈、信號彈等裝備，但建議應推動實名制購買，以兼顧登山、求救或生存遊戲等合法使用權。

由於台北火車站為關鍵基礎設施，在歷次軍警消演習中均是重中之重。蘇紫雲提到，政府已對此做過多次演練，雖然不幸造成一般民眾傷亡，但從此次後續警方圍捕的進程觀察已避免傷害擴大；但也應思考強化相關作為，避免有心人在密閉空間釋放毒氣，因此建議仿效歐美國家，在短時間內提高見警率、安定民心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 蘇紫雲 台北捷運

延伸閱讀

北車丟煙霧彈、中山站持刀攻擊 交長陳世凱：已加強陸海空戒備

投煙霧彈男又連傷9人 蔣萬安曝嫌犯87年次、本國籍

黑衣男北車丟煙霧彈傷人 張善政下令桃捷全線戒備

現場圖輯／北車丟完煙霧彈後赴中山站砍人 嫌犯落網、多人受傷送醫

相關新聞

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命...

北車隨機攻擊釀4死 網友貼文稱「張文我兄弟、下個高雄車站」秒刪文

北車、南西隨機恐攻案件，包括凶嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未...

北車、中山無差別殺人案…男為阻擋嫌犯遭砍死 妻子：他很有正義感

台北捷運台北車站及中山商圈今晚5時發生無差別殺人案，27歲張姓通緝犯最後於中山誠品畏罪墜樓身亡。北市長蔣萬安今晚9時20...

北捷隨機砍人案…嫌犯張文老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。