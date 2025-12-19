赴台大醫院探視北車攻擊案傷亡者 卓榮泰：盼用所有醫護量能搶救

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章等人，晚間9時赴台大醫院探視傷者，卓榮泰說，會完整調查犯嫌動機，並向大眾交代不幸身亡的余先生，扮演如何正向角色。記者林琮恩／攝影
27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人，一名57歲余姓男子在台北車站，疑似為阻擋嫌犯行徑，背部受利刃傷，送台大醫院後搶救不治，另一名30歲汪姓男子，於中山區受頸部外傷，也送至台大，目前仍在手術中。行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章等人，晚間9時赴台大醫院探視傷者，卓榮泰說，會完整調查犯嫌動機。

卓榮泰進入醫院探視傷者與家屬後，於台大醫院急診前受訪。他表示，感謝台大醫院第一時間便投入醫院量能搶救傷者，目前汪先生手術尚在進行中，他在醫院內看到他的親屬家人，其他家人稍晚也會從雲林北上陪伴，比較欣慰的是院方指出，汪先生傷勢穩定，無立即生命危險，「我已拜託、請求院方，用所有醫護量能搶救」；而令人惋惜的是，另一位傷者余先生，經搶救後仍不幸離世。

卓榮泰指出，據媒體報導，余先生有阻止犯嫌的行為，但這還需確認，政府會盡快全盤了解案情過程，余先生妻女均在醫院內，妻子雖然平靜，但想必心情非常不好，他已向余妻告知，政府確認案情經過後，會將犯嫌動機向家屬與國人清楚交代，「而余先生在案件中扮演如何正向的角色，也會公開」，了解案情後，政府必定會盡應有責任，與必要作為，目前盼手術中的汪先生家屬，能平靜等待他術後狀態回穩。

目前資訊指出，犯嫌張文因逃兵役而被通緝，媒體詢問卓榮泰，是否向國防部長握，張男是否為現役軍人？卓榮泰指出，犯嫌被通緝原因，雖包括妨害兵役，但也有其他過往犯罪事實，目前首要之務是加強國內捷運、航空站安全戒備，全案已通報國安系統，均在掌握當中，警方則已到犯嫌住所及租屋處二地搜索，盼了解其犯案動機。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 卓榮泰 台大醫院

