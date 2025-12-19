北車、中山隨機傷人案 捷運警察隊：200名警力強化車站和車廂巡守

台北車站、捷運中山站今日傍晚發生隨機傷人案，捷運警察隊表示，即刻加強巡邏部署警力，警政署與市警局支援，配合捷警隊現有警力共200人，強化捷運系統車站及車廂巡守。

捷警隊說，因應今日捷運台北站及中山商圈發生傷人事件，捷警隊即刻全面加強各捷運路線及重要場站的巡邏與守望勤務警力部署，警政署及北市警察局立即支援3分隊，配合捷警隊現有警力，共200名，強化捷運系統車站及車廂巡守，提升見警率，持續強化北捷與捷警通報聯絡網，即時遏止不法行為。

捷警隊強調，加強人潮密集時段、轉乘車站及重點出入口的巡邏密度，並結合捷運公司站務人員及相關單位，共同落實通報機制與現場應處作為，迅速掌握可疑狀況，降低治安風險；並輔以轄區分局警力，全力防範及遏阻犯罪仿效行為。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或撥打110，捷警將立即派員趕赴處理，確保民眾安心通勤、放心搭乘。