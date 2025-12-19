北車隨機殺人案 黃國昌、鄭麗文皆發聲為傷者祈福

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。藍白黨主席皆發聲為傷者祈福，鄭麗文說公共運輸是全民每日依賴的重要安全空間，任何暴力行為都不應被容忍；黃國昌則說，發生這樣不幸令人痛心，請大家一起為傷者祈福，早日康復。

台北捷運台北車站出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌墜樓重傷送醫傷重不治。鄭麗文表示，她高度震驚，也對受傷民眾表達最深的關心與慰問。公共運輸是全民每日依賴的重要安全空間，任何暴力行為都不應被容忍。

鄭麗文也提醒民眾，若身處車站或人潮密集處，請保持冷靜、配合現場人員引導疏散，發現可疑人事物務必立即通報，切勿轉傳未經查證的訊息，避免造成恐慌，希望每一位國人都能安心出門、平安回家。

民眾黨主席黃國昌指出，今天傍晚捷運台北車站、中山站接連發生隨機傷人案件，目前已知造成多位民眾輕重傷，27歲嫌犯疑因畏罪墜樓，他說發生這樣不幸令人痛心，請大家一起為傷者祈福，早日康復。

