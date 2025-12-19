北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重傷送醫傷重不治。馬偕醫院稍早透露，稍早2名傷者1名留觀中，另1名OHCA晚間8時許，經院方證實宣告不治，台北市長蔣萬安、副市長已抵達慰問並離開。

台北車站今傳有人丟煙霧彈，導致民眾遭波及受傷，根據監視器畫面顯示，嫌犯穿著黑上衣、黑色短褲，戴著防毒面具，今下午5時23分先用噴槍點燃疑似自製的爆裂物後丟出，再從行李拿出四顆煙霧彈，分別投擲在走道及廣場等處，犯案過程不到一分鐘，隨即帶著行李箱逃逸，顯然預謀犯案，一旁民眾見狀紛紛驚逃。

馬偕醫院一位不具名人士證實，該名男性是在南西店外遭砍傷，到院前已OHCA，經搶救，今天晚間8時許，已宣告不治，另名50歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，持續留院觀察中。稍早台北市長蔣萬安有到達醫院了解傷者狀況，已低調離開。