快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北隨機殺人案，馬偕醫院稍早透露，稍早2名傷者1名留觀中，另1名OHCA晚間8時分經院方證實宣告不治。記者翁唯真／攝影
台北隨機殺人案，馬偕醫院稍早透露，稍早2名傷者1名留觀中，另1名OHCA晚間8時分經院方證實宣告不治。記者翁唯真／攝影

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重傷送醫傷重不治。馬偕醫院稍早透露，稍早2名傷者1名留觀中，另1名OHCA晚間8時許，經院方證實宣告不治，台北市長蔣萬安、副市長已抵達慰問並離開。

台北車站今傳有人丟煙霧彈，導致民眾遭波及受傷，根據監視器畫面顯示，嫌犯穿著黑上衣、黑色短褲，戴著防毒面具，今下午5時23分先用噴槍點燃疑似自製的爆裂物後丟出，再從行李拿出四顆煙霧彈，分別投擲在走道及廣場等處，犯案過程不到一分鐘，隨即帶著行李箱逃逸，顯然預謀犯案，一旁民眾見狀紛紛驚逃。

馬偕醫院一位不具名人士證實，該名男性是在南西店外遭砍傷，到院前已OHCA，經搶救，今天晚間8時許，已宣告不治，另名50歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，持續留院觀察中。稍早台北市長蔣萬安有到達醫院了解傷者狀況，已低調離開。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

北車、中山站爆攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

投煙霧彈男又連傷9人 蔣萬安曝嫌犯87年次、本國籍

蔣萬安坐鎮！北車遭擲煙霧彈、中山爆砍人案 M7閘門封鎖

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「以最快速度逮捕嫌犯」

相關新聞

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

北車隨機攻擊釀死傷 警方搜索嫌犯住處…軍方澄清非現役軍人

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。行政院長卓榮泰兩度分別赴台北車站與中正一分局了解狀況，並接受訪...

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

桃園地檢署今晚證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在北捷中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年...

北車、中山站爆隨機傷人案…嫌犯墜樓後送醫 「醫院已放棄急救」

27歲桃園市張姓男子，因妨害兵役遭通緝，他今天傍晚在台北車站、捷運中山站的誠品南西店，砍傷多人後墜樓，連嫌犯在內共4人命...

北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝

台北車站M8出口處，今天傳出有人丟擲煙霧彈、汽油彈，嫌犯犯案後又跑去中山站出口，在逾20公尺的馬路扔擲煙霧彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。