快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

影／北捷爆隨機攻擊…高雄警方加強監控 巡視人潮密集火車站及捷運站

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供

因應北捷遭隨機攻擊事件，高雄市警局及鐵路警察、航空站對於人潮密集處火車站、捷運站及機場等人潮密集處加強監控及巡視，並提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

高雄市警局今晚指出，因應北捷治安事件，高雄警全面提升安全勤務作為，於左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面性加強站體與車廂的巡守勤務，並橫向聯繫高雄捷運公司站務人員提高警覺，注意可疑人事、物，強化即時通報機制。

此外，各捷運站體轄區分局亦同步針對轄內捷運、鐵路等大眾運輸系統場站、人潮聚集處等場所確實強化巡邏守望勤務，增加見警率，讓搭乘民眾安心。並針對可疑人、事、物加強盤查，淨化捷運系統及車廂內安全。

市長陳其邁在臉書發文指出，因應今晚台北捷運發生的事件，為防範「模仿效應」及確保高雄大眾運輸及市民安全，已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。

鐵路警察同時因應北捷隨機攻擊事件，要求各分局、大隊，加強防範措施提高見警率，加強巡邏、重點守望等安全維護；並與當地警察局加強協調、通報聯繫及立即應處。此外，強化聯防機制協同台、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處，並持長槍執勤戒備。

小港國際機場部分，高雄航空站表示，已經接獲指示，並請航警、保全還有所有值班人員加強航站監控及巡視，一有狀況立即通報。航警局高雄分局則從即時起巡邏勤務配賦長槍，置重點於航廈內巡邏、守望，提高全副武裝見警率。

因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄航警局高雄分局警方在小港機場加強監控巡視。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄航警局高雄分局警方在小港機場加強監控巡視。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 高雄市

延伸閱讀

獨／北捷M8出口遭擲煙霧彈 1人疑「肉身擋彈」遭炸傷、血流不止

搶攻年菜商機 高雄飯店、餐廳推多款外帶方案

讓AI走進商圈 許智傑推為高雄人情味添智慧動能

三井不動產區域型購物中心Park LaLaport高雄今上樑 預定2026年開幕

相關新聞

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

北捷隨機砍人案…嫌犯楊梅老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，釀多人死傷。張文老家在桃園市楊梅區，據了解張文已搬...

北車隨機攻擊釀死傷 警方搜索嫌犯住處…軍方澄清非現役軍人

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。行政院長卓榮泰兩度分別赴台北車站與中正一分局了解狀況，並接受訪...

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

桃園地檢署今晚證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在北捷中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年...

北車、中山站爆隨機傷人案…嫌犯墜樓後送醫 「醫院已放棄急救」

27歲桃園市張姓男子，因妨害兵役遭通緝，他今天傍晚在台北車站、捷運中山站的誠品南西店，砍傷多人後墜樓，連嫌犯在內共4人命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。