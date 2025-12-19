影／北捷爆隨機攻擊…高雄警方加強監控 巡視人潮密集火車站及捷運站

因應北捷遭隨機攻擊事件，高雄市警局及鐵路警察、航空站對於人潮密集處火車站、捷運站及機場等人潮密集處加強監控及巡視，並提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

高雄市警局今晚指出，因應北捷治安事件，高雄警全面提升安全勤務作為，於左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面性加強站體與車廂的巡守勤務，並橫向聯繫高雄捷運公司站務人員提高警覺，注意可疑人事、物，強化即時通報機制。

此外，各捷運站體轄區分局亦同步針對轄內捷運、鐵路等大眾運輸系統場站、人潮聚集處等場所確實強化巡邏守望勤務，增加見警率，讓搭乘民眾安心。並針對可疑人、事、物加強盤查，淨化捷運系統及車廂內安全。

市長陳其邁在臉書發文指出，因應今晚台北捷運發生的事件，為防範「模仿效應」及確保高雄大眾運輸及市民安全，已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。

鐵路警察同時因應北捷隨機攻擊事件，要求各分局、大隊，加強防範措施提高見警率，加強巡邏、重點守望等安全維護；並與當地警察局加強協調、通報聯繫及立即應處。此外，強化聯防機制協同台、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處，並持長槍執勤戒備。

小港國際機場部分，高雄航空站表示，已經接獲指示，並請航警、保全還有所有值班人員加強航站監控及巡視，一有狀況立即通報。航警局高雄分局則從即時起巡邏勤務配賦長槍，置重點於航廈內巡邏、守望，提高全副武裝見警率。