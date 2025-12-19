快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉稍早出面說明病人情況，這名57歲傷者致命原因為出血性休克，且傷勢「不像炸彈傷」，而是從右側肺葉貫穿至左側心房，約5公分「尖銳物刺傷」。記者林琮恩／攝影
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉稍早出面說明病人情況，這名57歲傷者致命原因為出血性休克，且傷勢「不像炸彈傷」，而是從右側肺葉貫穿至左側心房，約5公分「尖銳物刺傷」。記者林琮恩／攝影

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前心肺功能停止（OHCA），滿身是血，送台大醫院搶救，已於晚間7時30分左右離世。台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉稍早出面說明病人情況，這名57歲傷者致命原因為出血性休克，且傷勢「不像炸彈傷」，而是從右側肺葉貫穿至左側心房，約5公分「尖銳物刺傷」。

吳毅暉表示，送到台大患者共有2位，其中一位是下午5時57分左右送到台大，到院前已經OHCA，約7時30分前後身亡，死亡原因為出血性休克，送醫時左肩胛骨有撕裂傷，不斷冒出血液與空氣，從傷勢從左側肺葉一路貫穿至左心房，傷口大小約5公分左右，傷勢類似尖銳物穿刺傷，並不像爆炸碎片導致的傷害。

另一位患者為33歲男性，吳毅暉說，這名為頸部外傷，經電腦斷層檢查，發現其頸動脈、氣管撕裂傷，目前送至開刀房手術治療中。目前院方已通知身亡民眾家屬，在醫院內處理後事。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 台大醫院 板南線

延伸閱讀

北車、中山隨機攻擊案…議員嘆「鄭捷事件再現」 要求高強度演習

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市警住處」 再赴北車、中山站犯案

北車、中山站爆隨機傷人案…嫌犯墜樓後送醫 「醫院已放棄急救」

北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝

相關新聞

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

北車隨機攻擊釀死傷 警方搜索嫌犯住處…軍方澄清非現役軍人

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。行政院長卓榮泰兩度分別赴台北車站與中正一分局了解狀況，並接受訪...

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

桃園地檢署今晚證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在北捷中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年...

北車、中山站爆隨機傷人案…嫌犯墜樓後送醫 「醫院已放棄急救」

27歲桃園市張姓男子，因妨害兵役遭通緝，他今天傍晚在台北車站、捷運中山站的誠品南西店，砍傷多人後墜樓，連嫌犯在內共4人命...

北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝

台北車站M8出口處，今天傳出有人丟擲煙霧彈、汽油彈，嫌犯犯案後又跑去中山站出口，在逾20公尺的馬路扔擲煙霧彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。