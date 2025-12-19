北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前心肺功能停止（OHCA），滿身是血，送台大醫院搶救，已於晚間7時30分左右離世。台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉稍早出面說明病人情況，這名57歲傷者致命原因為出血性休克，且傷勢「不像炸彈傷」，而是從右側肺葉貫穿至左側心房，約5公分「尖銳物刺傷」。

吳毅暉表示，送到台大患者共有2位，其中一位是下午5時57分左右送到台大，到院前已經OHCA，約7時30分前後身亡，死亡原因為出血性休克，送醫時左肩胛骨有撕裂傷，不斷冒出血液與空氣，從傷勢從左側肺葉一路貫穿至左心房，傷口大小約5公分左右，傷勢類似尖銳物穿刺傷，並不像爆炸碎片導致的傷害。

另一位患者為33歲男性，吳毅暉說，這名為頸部外傷，經電腦斷層檢查，發現其頸動脈、氣管撕裂傷，目前送至開刀房手術治療中。目前院方已通知身亡民眾家屬，在醫院內處理後事。