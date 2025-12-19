北車、中山隨機攻擊案…議員嘆「鄭捷事件再現」 要求高強度演習

台北車站、捷運中山站今日傍晚陸續發生隨機傷人事件，迄今造成1死多傷。北市議員汪志冰認為，此無異於「鄭捷事件」再現，她要求台北捷運公司與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習，別讓「安全回家」的訴求再次淪為口號。

國民黨議員汪志冰晚間在臉書發文指出，此類蓄意傷人事件無異於「鄭捷事件」再現，且發生於全台人流量最高的核心轉運站，不僅對市民生命安全造成嚴重威脅，更引發大規模社會恐慌。

汪志冰說，「鄭捷事件」後，政府成立捷運警察隊，初衷在於透過提高見警率與巡邏密度，建立第一道安全防線，然而今日事件顯露現行維安體系仍有縫隙。

她認為，針對北車、中山及忠孝復興等百萬級人次流量的大站，捷警隊應重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率，強化維安效能，確保在突發狀況能迅速壓制。除了人力巡邏，應評估導入人工智慧監控系統，對異常奔跑、群聚逃竄或肢體衝突影像進行即時警報。

汪志冰也提及，此次事件涉及刀具與煙霧彈，顯示公共場所對危險物品的防備依然脆弱，她認為應強化源頭稽查，追蹤煙霧彈、刀具等具備製造恐慌與阻礙逃生功能的物品流通來源。

她要求，捷運公司與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習，尤其在百萬人次進出的密閉空間內，更須避免引發推擠踩踏二次傷害。公共安全是城市的底線， 市府與捷運公司必須從預防、偵測到處置進行全面升級，別讓「安全回家」的訴求再次淪為口號。

民眾黨議員陳宥丞也在臉書發聲，台北發生難以想像的隨機傷人事件，令人難過和憤怒，請為傷者祈福、度過難關。他要求市府就3項訴求積極處理，保障傷者獲得醫療協助，也請社工及衛教人員專責小組關懷，再者是否有其他合夥人迅速調查？避免有集團或連鎖犯罪行為，三是北市交通工具加強安全措施並增派警力，須嚴防模仿犯效應發生。

陳宥丞說，若家人朋友為受害者，需要其他協助，請與他的辦公室（02-2793-6656）聯繫。「我們祈求是單一和特殊案件，也絕不容許台北家園發生類似治安破口，謝謝第一線辛苦的警消及公務人員，也請大家多關心身邊朋友。」