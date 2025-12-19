快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

北車、中山隨機攻擊案…議員嘆「鄭捷事件再現」 要求高強度演習

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北車站M8出口處的地下一樓月台層，驚傳有民眾扔擲疑似煙霧彈。記者翁至成／攝影
台北車站M8出口處的地下一樓月台層，驚傳有民眾扔擲疑似煙霧彈。記者翁至成／攝影

台北車站、捷運中山站今日傍晚陸續發生隨機傷人事件，迄今造成1死多傷。北市議員汪志冰認為，此無異於「鄭捷事件」再現，她要求台北捷運公司與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習，別讓「安全回家」的訴求再次淪為口號。

國民黨議員汪志冰晚間在臉書發文指出，此類蓄意傷人事件無異於「鄭捷事件」再現，且發生於全台人流量最高的核心轉運站，不僅對市民生命安全造成嚴重威脅，更引發大規模社會恐慌。

汪志冰說，「鄭捷事件」後，政府成立捷運警察隊，初衷在於透過提高見警率與巡邏密度，建立第一道安全防線，然而今日事件顯露現行維安體系仍有縫隙。

她認為，針對北車、中山及忠孝復興等百萬級人次流量的大站，捷警隊應重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率，強化維安效能，確保在突發狀況能迅速壓制。除了人力巡邏，應評估導入人工智慧監控系統，對異常奔跑、群聚逃竄或肢體衝突影像進行即時警報。

汪志冰也提及，此次事件涉及刀具與煙霧彈，顯示公共場所對危險物品的防備依然脆弱，她認為應強化源頭稽查，追蹤煙霧彈、刀具等具備製造恐慌與阻礙逃生功能的物品流通來源。

她要求，捷運公司與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習，尤其在百萬人次進出的密閉空間內，更須避免引發推擠踩踏二次傷害。公共安全是城市的底線， 市府與捷運公司必須從預防、偵測到處置進行全面升級，別讓「安全回家」的訴求再次淪為口號。

民眾黨議員陳宥丞也在臉書發聲，台北發生難以想像的隨機傷人事件，令人難過和憤怒，請為傷者祈福、度過難關。他要求市府就3項訴求積極處理，保障傷者獲得醫療協助，也請社工及衛教人員專責小組關懷，再者是否有其他合夥人迅速調查？避免有集團或連鎖犯罪行為，三是北市交通工具加強安全措施並增派警力，須嚴防模仿犯效應發生。

陳宥丞說，若家人朋友為受害者，需要其他協助，請與他的辦公室（02-2793-6656）聯繫。「我們祈求是單一和特殊案件，也絕不容許台北家園發生類似治安破口，謝謝第一線辛苦的警消及公務人員，也請大家多關心身邊朋友。」

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 汪志冰 鄭捷 陳宥丞

延伸閱讀

北車、中山站爆攻擊案！嫌犯疑畏罪墜樓 醫院證實19時42分宣告死亡

獨／北車爆攻擊案！民眾疑為阻止「肉身擋彈」受傷 送醫搶救不治

北車遭丟煙霧彈、中山站隨機砍人…多人遭攻擊受傷 凶嫌墜樓命危

現場圖輯／北車丟完煙霧彈後赴中山站砍人 嫌犯落網、多人受傷送醫

相關新聞

北車隨機殺人案再添一死…1人南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，隨後27歲的張姓犯嫌跳樓重...

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

台北捷運板南線台北車站M8出口外有民眾投擲疑似煙霧彈，導致一名民眾遭波及受傷，警消獲報到場處理，傷者為57歲男性，到院前...

北車隨機攻擊釀死傷 警方搜索嫌犯住處…軍方澄清非現役軍人

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。行政院長卓榮泰兩度分別赴台北車站與中正一分局了解狀況，並接受訪...

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

桃園地檢署今晚證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在北捷中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年...

北車、中山站爆隨機傷人案…嫌犯墜樓後送醫 「醫院已放棄急救」

27歲桃園市張姓男子，因妨害兵役遭通緝，他今天傍晚在台北車站、捷運中山站的誠品南西店，砍傷多人後墜樓，連嫌犯在內共4人命...

北車隨機殺人案釀2死7傷…嫌犯「有妨害兵役前科」 今年遭通緝

台北車站M8出口處，今天傳出有人丟擲煙霧彈、汽油彈，嫌犯犯案後又跑去中山站出口，在逾20公尺的馬路扔擲煙霧彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。