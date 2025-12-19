快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

為引開警力？通緝犯張文「先縱火燒北市現住處 」 再赴北車、中山站犯案

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。圖為張文傍晚在台北車站丟汽油彈的畫面。記者陳恩惠／翻攝
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。圖為張文傍晚在台北車站丟汽油彈的畫面。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署今晚證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在北捷中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年底的教育召集令無法順利送達，桃檢今年7月11日對他依妨害兵役罪通緝，沒想到逃亡數月後竟在北市交通樞紐引發騷亂，震驚全國。

根據桃園地檢署提供的最新資料，這名在台北車站、台北捷運中山站外的百貨公司大開殺戒的通緝犯張文，因為搬離開桃園，戶籍卻未更新也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送的教育召集令無法順利送達，函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署收案後，因教召未報到，依程序發出2次通知書到地檢署開偵查庭，但張文均未出庭，於今年7月11日正式對他發布通緝。

據透露，廿七歲通緝犯張文，今上午就開始犯案，先在台北市中山區某路段縱火燒毀路邊機車及汽車，在今傍晚前往台北車站犯案前，先在中正第一警分局轄區的現住處縱火燒屋，將大批警力引致火災現場後，隨即前往台北車站繼續犯案，至於犯案的原因仍待釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

