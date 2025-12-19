快訊

北車、中山站爆攻擊案！嫌犯疑畏罪墜樓 醫院證實19時42分宣告死亡

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北即時報導
台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，目前此案包含犯嫌已造成9人受傷。馬偕醫院表示，送院的1名男性，到院時已失去呼吸心跳（OHCA），目前仍在急救，另一名50歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重留院觀察中。馬偕醫院急診外觀。記者翁唯真／攝影
台北捷運台北車站M7出口，今晚發生隨機傷人案，目前此案包含犯嫌已造成9人受傷。馬偕醫院表示，送院的1名男性，到院時已失去呼吸心跳（OHCA），目前仍在急救，另一名50歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重留院觀察中。至於疑畏罪墜樓的犯嫌張文，到院前OHCA，國泰醫院知情人士低調證實，犯嫌晚間7時42分宣告死亡。

台北車站今傳有人丟煙霧彈，導致民眾遭波及受傷，根據監視器畫面顯示，嫌犯穿著黑上衣、黑色短褲，戴著防毒面具，今下午5時23分先用噴槍點燃疑似自製的爆裂物後丟出，再從行李拿出四顆煙霧彈，分別投擲在走道及廣場等處，犯案過程不到一分鐘，隨即帶著行李箱逃逸，顯然預謀犯案，一旁民眾見狀紛紛驚逃。

之後又到捷運中山站持西瓜刀隨機砍人後，又再跳樓。據了解，張嫌送國泰醫院前已OHCA； 一位30歲男性，同樣也是OHCA，送新光醫院救治，一名30歲男性OHCA送馬偕醫院、20歲男性，胸部穿刺傷送三總、30歲男性頸部外傷送台大，目前正在救治中、56歲女性，肩部割傷，送中興醫院、50歲女性，下巴撕裂傷送松山三總。

而於北車受傷的57歲男子，到院前已OHCA，並送至台大救治，稍早台大已經宣告不治；另一名同樣是在北車受傷的54歲男子，初判因為了滅火嗆傷，目前意識清楚，馬偕醫院仍在救治中。

